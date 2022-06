Pas de point, pas de problème pour les Canadiens à Wimbledon

Il n'y aura pas de points de classement à Wimbledon, une décision commune de l'ATP et de la WTA, en réponse à l'interdiction des Russes et des Biélorusses au tournoi.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, le Canadien le mieux classé au neuvième rang mondial, estime que la situation ça n'affectera pas le désir de vaincre ou encore l'intensité des joueurs, à l'étape anglaise du grand chelem.

Ça reste un tournoi prestigieux à gagner. Tous les joueurs feront de leur mieux, a dit Auger-Aliassime. Il y aura beaucoup de partisans et il y a les bourses aussi. Les joueurs vont trouver une motivation pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Auger-Aliassime est la 6e tête de série en raison de l'absence du no 1 mondial Daniil Medvedev et de son compatriote Andrey Rublev, 8e. Les deux sont interdits de compétition, tandis que le no 2 mondial, Alexander Zverev, s'est blessé à la cheville à Roland Garros.

Le joueur de 21 ans ouvrira son tournoi contre le géant américain Maxime Cressy, qui vient d'atteindre la finale à Eastbourne.

60e au classement mondial, Cressy est un des rares joueurs qui pratique encore le service-volée. Il voudra défier Auger-Aliassime au filet à la moindre occasion.

La saison sur gazon d'Auger-Aliassime a été assez bonne jusqu'à présent; il a atteint la demi-finale à Bois-le-Duc et les quarts de finale à Halle. Dans les deux cas, il a été battu par le joueur qui allait remporter le tournoi.

C’était décevant sur le moment, mais ça n'a pas touché à la confiance que j'ai sur cette surface, a expliqué le Québécois. Je sais que j'ai la possibilité de pouvoir gagner à chaque tournoi et de bien jouer et c’est la même chose à Wimbledon.

Tête de série numéro 13, l'Ontarien Denis Shapovalov aura comme premier rival le Français Arthur Rinderknech qui l’a battu en février à Doha, sur une surface dure.

Shapovalov a atteint les demi-finales à Wimbledon l'an dernier et s’était incliné devant l’éventuel vainqueur, Novak Djokovic.

Le gaucher traverse une vilaine séquence et a perdu d'entrée de jeu à ses cinq derniers tournois.

Je suis dans le coup, mais je ne réussis pas de percée, a déclaré Shapovalov. Si j'allais chercher un match ou deux, les choses pourraient vraiment cliquer sur le gazon. Vous commencez à avoir confiance et tout d'un coup, vous convertissez davantage d'opportunités.

Je sens que le gazon est la surface sur laquelle je joue le mieux, a ajouté l’Ontarien. J’ai toujours été confortable, même durant mes années juniors. C’est le grand chelem que j’ai le plus envie de gagner. J’ai hâte que la semaine commence.

La Québécoise Leylah Fernandez est absente du tableau féminin. Elle soigne une fracture de stress au pied subie à Roland Garros.

Chargement de l’image Bianca Andreescu Photo : AP / Michael Sohn

Bianca Andreescu, elle, arrive à Wimbledon après avoir atteint la finale à Bad Homburg, en Allemagne. Elle s’estime en grande forme et est jusqu’ici épargnée de blessure depuis son retour au jeu.

C’était dur de perdre ce match en finale, parce que j’ai eu mes chances et mon service m’a laissé tomber en troisième manche, a expliqué Andreescu. Ces matchs me permettent d’apprendre et c’est bien d’avoir fait la finale. Ça me donne du rythme avant Wimbledon.

L'Ontarienne classée 56e au monde affrontera la qualifiée américaine Emina Bektas mardi.

Je me sens comme la négligée qui peut surprendre, ajoute l’Ontarienne. J’essaie toujours d’avoir cet état d’esprit parce que, oui j’ai accompli de grandes choses, mais j’ai accompli bien peu en comparaison à d’autres joueuses. Quand je suis dans cet état d’esprit, je joue mieux et plus librement.

En 2021, Andreescu avait perdu dès le premier tour à Wimbledon contre la Française Alizé Cornet.

Rebecca Marino, de Vancouver, revient jouer à l'All England Club pour la première fois depuis 2011.

Marino a pris une pause du tennis pendant quatre ans et demi pour des questions de santé mentale avant de revenir au début de 2018. Elle frappe aujourd’hui aux portes du top 100.

L'athlète de 31 ans affrontera Katarzyna Kawa de la Pologne, lundi.

En double, Gabriela Dabrowski, de Gloucester, fait équipe avec Giuliana Olmos, du Mexique. Elles sont les troisièmes têtes de série.