Le CF Montréal s’impose 2-1 contre Charlotte

Si on conçoit que rien n’arrive pour rien dans la vie ou que tout est dans tout, il ne faut pas se surprendre qu’un Québécois ait marqué le but gagnant pour le CF Montréal le lendemain de la fête nationale.

Le héros du jour, Mathieu Choinière, a enregistré le deuxième filet de son équipe à la 47e minute dans une victoire de 2-1 contre le FC Charlotte, privé d’une dizaine de joueurs dont les noms avaient été inscrits dans le protocole COVID de la MLS.

Pour citer les politiciens d’un parti souverainiste bien connu, disons que les conditions gagnantes étaient réunies pour que le CF Montréal redresse la barre après deux défaites sans marquer le moindre but.

Entré à la mi-temps à la place de Lassi Lappalainen pour revigorer une attaque plutôt timide, Choinière a donné raison à son entraîneur dès sa première longue course.

Bien alimenté par une passe transversale de Romell Quioto à l’entrée du territoire ennemi, le Québécois a conservé le ballon jusque dans la surface adverse, où il a mystifié un rival avec un crochet.

Son tir croisé a battu le gardien George Marks, partant pour la toute première fois en MLS, à sa gauche. L’arbitre du match a ensuite procédé à la révision du but, puisque Zachary Brault-Guillard était en position de hors-jeu et semblait avoir gêné le gardien, sans toutefois toucher au ballon.

La décision a été maintenue après quelques minutes de suspense pour confirmer le deuxième but de Choinière cette saison.

Chargement de l’image Romell Quioto (à l'arrière) a ouvert la marque pour le CF Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le CF Montréal avait amorcé son match du bon pied en première période. Dès la 6e minute, un centre de Zachary Brault-Guillard a trouvé Quioto, oublié dans les six mètres de Charlotte. Avec son flair, le Hondurien a instinctivement croisé le ballon à la gauche de Marks.

Mais les réjouissances ont été de courte durée. Trois minutes plus tard, Sebastian Breza a plongé pour boxer un ballon qu’il aurait bien pu et aurait bien dû immobiliser.

Dans la foulée, Guzman Curojo s’est fait oublier entre Joel Waterman, Samuel Piette et Lassi Lappalainen et a redirigé sans hésitation un centre d’un coéquipier dans le but adverse.

Le CF Montréal disputera ses deux prochains matchs sur la côte ouest américaine. D’abord à Seattle, mercredi, puis contre le Galaxy de Los Angeles, lundi prochain – pour la fête nationale des voisins du Sud, cette fois.

