Les Canadiennes joueront pour une médaille à la Coupe du monde de basketball à 3x3

La formation, 13e au classement mondial, a battu l’Allemagne 22-13, classée 1re, avant de renverser les Américaines, doubles championnes du monde en titre, 14-10, en quart de finale.

Je suis si fière de mes coéquipières , a reconnu Michelle Plouffe après ce deuxième match. Les Américaines étaient jusque-là invaincues.

Le Canada a pris le contrôle du match quand le pointage était égal 6-6. Une séquence de 6 points canadiens contre 1 pour les Américaines leur a donné l’avance 12-7 à 2 minutes de la fin du match.

Après un temps d’arrêt, les États-Unis se sont approchés à 12-10, mais le Canada a mis la victoire hors de portée avec des lancers francs réussis suite à une faute de Hailey Van Lith.

Le basketball à 3x3 est devenu un sport olympique aux Jeux olympiques de Tokyo, qui ont eu lieu en 2021. Les équipes canadiennes masculine et féminine n’ont cependant pas été capables de se qualifier.

“La compétition est de plus en plus relevée chaque année, souligne Plouffe. Le talent sur le parquet est de plus en plus fort, et c’est exactement ce qu’on veut pour notre sport.