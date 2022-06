Bianca Andreescu s’incline en finale à Bad Homburg

En finale, Andreescu a finalement vu la victoire lui échapper en trois manches de 7-6 (7-5), 4-6 et 4-6 face à la Française Caroline Garcia, 75e joueuse mondiale.

Après une première manche décidée au bris, l'Ontarienne de 22 ans a vu son adversaire prendre l’ascendant dans la deuxième manche en remportant quatre jeux d’affilée.

Garcia a brisé Andreescu à deux reprises dans la manche ultime pour se sauver avec les grands honneurs. Pour la Française, c'est un 8e sacre sur le circuit de la WTA et le premier depuis juin 2019.

Andreescu a commis six doubles fautes dans le match, en plus de faire 45 fautes directes, soit 9 de plus que sa rivale. Les deux joueuses s'affrontaient pour une première fois.

Le dernier titre d'Andreescu remonte aux Internationaux des États-Unis, remporté en 2019. En avril 2021, elle avait atteint la finale du tournoi de Miami, avant de rendre les armes face à Ashley Barty en raison d'une blessure.

La Canadienne a pris du temps pour se ressourcer et travailler sur sa santé mentale. Elle a raté les Internationaux d'Australie avant de revenir sur le circuit en avril.

Andreescu avait connu une année remarquable en 2019, avec des victoires à Indian Wells et Toronto, en plus de son triomphe à Flushing Meadows.

Le tournoi de Bad Homburg sert de préparation à Wimbledon, qui se mettra en branle dès lundi.

Andreescu aura comme première rivale Emina Bektas, une joueuse issue des qualifications.