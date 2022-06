Luke Richardson nommé entraîneur-chef des Blackhawks

Le Canadien de Montréal a perdu l’un de ses entraîneurs adjoints. Luke Richardson, qui avait assuré l’intérim derrière le banc du Tricolore il y a un an, a été nommé entraîneur-chef des Blackhawks de Chicago lundi.

Richardson s’était greffé au groupe d’entraîneurs du CH en 2018 et avait prolongé son association avec l’équipe en juillet 2021.

Quelques semaines plus tôt, il avait remplacé au pied levé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme pendant l’aventure de l'équipe jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Je tiens à souhaiter la meilleure des chances à Luke dans son prochain défi professionnel avec les Blackhawks , a indiqué le directeur général du Canadien Kent Hughes.

Luke était entièrement dédié à la cause de notre équipe, et il a joué un rôle important ces dernières années. Nous le remercions pour son travail avec nous et pour son dévouement.

Chicago a terminé au 7e rang de la Division centrale en 2021-2022 avec une fiche de 28 victoires, 42 défaites et 12 défaites en prolongation ou en fusillade.

Richardson remplace Derek King qui avait assuré l'intérim après le congédiement de Jeremy Colliton en novembre dernier.