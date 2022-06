Auger-Aliassime pourrait recroiser le chemin de Nadal à Wimbledon

L'Italien Matteo Berrettini, finaliste à Wimbledon l'an passé et victorieux à Stuttgart et au Queen's ce mois-ci, se trouvera également dans leur groupe.

Auger-Aliassime et Nadal s'étaient livré un combat dantesque en cinq manches à Roland-Garros, en huitième de finale.

La tête de série no 1, Novak Djokovic, tenant du titre, aura un premier tour a priori assez simple contre le Sud-Coréen Kwon Soon-woo (no 75), avec un rendez-vous prévu contre la pépite espagnole Carlos Alcaraz en quart de finale.

Au premier tour et pour son premier Wimbledon depuis 2019, Nadal sera opposé à l'Argentin Francisco Cerundolo, dans un tournoi qui ne lui a plus souri depuis 2010.

Berrettini, lancera son tournoi face au Chilien Cristian Garin et trouverait théoriquement sur sa route Stefanos Tsitsipas en quart.

Auger-Aliassime aura quant à lui l’Américain Maxime Cressy comme premier défi. Denis Shapovalov a pour sa part rendez-vous avec le Français Arthur Rinderknech.

Du côté des idoles locales, Andy Murray, blessé depuis sa finale perdue à Stuttgart, retrouvera face à lui l'Australien James Duckworth au premier tour.

Il aura ensuite peut-être à affronter le puissant serveur John Isner au deuxième tour.

Un tirage au sort favorable pour Serena Williams

Serena Williams effectuera son retour à Wimbledon en affrontant Harmony Tan, une Française de 24 ans qui occupe le 113e rang mondial et présente un palmarès en carrière de 2-6 en grand chelem.

La place occupée par Williams au tableau féminin était l'élément le plus attendu du tirage au sort, vendredi, au All England Club. Il s'agit de sa première présence en simple dans un tournoi depuis qu'elle s'est blessée à la jambe droite et a abandonné lors du premier engagement de son match de premier tour sur le court central il y a un an.

En raison de son manque d'activité ces 12 derniers mois, Williams – qui a été no 1 au classement – ne figure pas parmi les 1200 meilleures joueuses de la WTA cette semaine et le tirage au sort aurait pu la placer n'importe où dans le tableau et contre n'importe quel adversaire au premier tour. Elle a fait son retour sur le circuit cette semaine seulement en disputant deux matchs de double lors d'un tournoi préparatoire en Angleterre et a bénéficié d'une invitation pour jouer à Wimbledon.

Alors que le palmarès de l'Américaine de 40 ans devrait lui conférer un classement, le All England Club adhère désormais strictement au classement pour déterminer comment il sélectionne les joueurs.

Williams a remporté sept titres à Wimbledon, parmi son total de 23 titres en simple du grand chelem, un record de l'ère professionnelle. Tan, quant à elle, fera ses débuts au tournoi sur gazon.

Si Williams parvient à vaincre Tan, son prochain match pourrait être contre Sara Sorribes Tormo, qui est classée 32e mais n'a jamais franchi le troisième tour d'un tournoi majeur en 19 matchs.

Le troisième tour mettrait potentiellement Williams face à une adversaire plus coriace: Karolina Pliskova, sixième tête de série, qui a été la finaliste contre Ashleigh Barty l'année dernière à Wimbledon et a également atteint la finale des Internationaux des États-Unis en 2016 – défaisant Williams en demi-finale.

Barty a pris sa retraite à 25 ans en mars et ne défendra donc pas son titre lors de l'ouverture du tournoi, lundi. Cela laisse également ouverte la question de savoir quelle joueuse féminine aura l'honneur de jouer le premier match sur le court central, mardi, un créneau traditionnellement réservé à la championne de l'année précédente.

Les deux choix les plus probables semblent être Iga Swiatek, no 1, qui est présentement sur une séquence de 35 victoires consécutives et vient de remporter le titre à Roland-Garros, ou Simona Halep, qui a remporté le trophée 2019 à Wimbledon, face à Williams en finale, mais n'a pas eu l'occasion de lancer le tournoi sur le court central en 2020, lorsque le tournoi a été annulé en raison de la pandémie, ou en 2021, car elle était blessée et incapable de jouer.

La Canadienne Bianca Andreescu, finaliste au tournoi de Bad Homburg, affrontera l'Américaine Emina Bektas, issue des qualifications. Rebecca Marino disputera son premier match contre le Polonaise Kataryzyna Kawa.