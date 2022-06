Bianca Andreescu en finale du tournoi de Bad Homburg

Simona Halep, qui devait affronter Andreescu en demi-finale, a déclaré forfait avant le début du duel en raison d'un inconfort.

Je suis désolée de devoir me retirer avant mon match de demi-finale. Malheureusement, je me suis réveillée ce matin avec une raideur au niveau du cou qui ne me permettrait pas de jouer au mieux de mes habiletés , a expliqué la Roumaine sur son compte Twitter.

Andreescu (64e joueuse au monde) avait défait Daria Kasatkina (13e) au tour précédent.

L'Ontarienne de 22 ans disputera la finale contre une Française : soit Alizé Cornet (44e), soit Caroline Garcia (75e), qui s'affronteront un peu plus tard aujourd'hui en Allemagne.

Andreescu tentera de mettre la main sur un premier titre depuis celui des Internationaux des États-Unis, remporté en 2019. En avril 2021, elle avait atteint la finale du tournoi de Miami, avant de rendre les armes face à Ashley Barty en raison d'une blessure.

Le tournoi de Bad Homburg sert de préparation à Wimbledon, qui se mettra en branle dès le 27 juin.