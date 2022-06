Le Montréalais Bennedict Mathurin repêché 6e par les Pacers de l’Indiana

Mathurin est ainsi devenu le premier joueur né au Québec à être repêché au premier tour de la NBA en 37 ans. Bill Wennington, 16e choix des Mavericks de Dallas en 1985, l'avait précédé.

L'athlète de 20 ans s'ajoute donc à un contingent de plus en plus important de joueurs actifs de la métropole québécoise dans la NBA. Il rejoint Chris Boucher, Khem Birch (Raptors de Toronto) et Luguentz Dort (Thunder d'Oklahoma City).

En Indiana, Mathurin s'alignera aux côtés de joueurs talentueux tels que Tyrese Haliburton et Myles Turner. Il évoluera aussi sous les ordres d'un entraîneur de renom en Rick Carlisle.

Questionné tout juste après sa sélection par une journaliste du réseau ESPN à savoir ce que les Pacers obtiendront de lui, il a répondu : mon cœur. Ils auront tout de moi, du début à la fin.

L'athlète de Montréal-Nord n'a pas connu la route conventionnelle vers la NBA. Il a rejoint l'académie de la NBA en Amérique latine, au Mexique, avant de joindre le programme des Wildcats de l'Université de l'Arizona dans la NCAA. Il y a brillé pendant deux saisons. En 2022, il a été élu joueur par excellence de l'association PAC-12, l’une des plus relevées du sport universitaire américain.

Paolo Banchero, de l'Université Duke, a été le premier choix au total du repêchage, une prise du Magic d'Orlando.

Chet Holmgren (2e, Oklahoma City), Jabari Smith (3e, Houston), Keegan Murray (4e, Sacramento) et Jaden Ivey (5e, Détroit) sont les autres noms appelés avant celui de Mathurin à Brooklyn.

Un autre Canadien, Shaedon Sharpe, de London en Ontario, a été le choix des Trail Blazers de Portland au 7e rang. Pour la première fois depuis 2014, deux Canadiens ont été choisis dans le top 10.

Plus de détails à venir.