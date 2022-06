Artem Oganesyan perd le titre NABF des super-mi-moyens dans la douleur

À l'instar de son combat précédent en mars, Oganesyan a connu un faux départ et a visité le tapis dès le premier round. Il s'est lentement repris en main pour contrôler l'affrontement. Il faut dire qu'il ne semblait pas suivre à la lettre le plan de match de son entraîneur Marc Ramsay.

Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas gêné pour le rappeler à l'ordre sévèrement entre les rounds. Mais les remontrances n'ont pas porté fruit puisqu'Oganesyan s'est souvent retrouvé en difficultés dans six des sept rounds suivants. Il s'est même mis à risque en échangeant souvent coup pour coup avec son rival.

Celui-ci, largement plus expérimenté, présentait un ratio de 73,4 % de victoires acquises avant la limite, de quoi commander le plus grand respect.

Au bout des 10 rounds d'une bataille qu'il a rendue inutilement ardue, Oganesyan a vu son adversaire obtenir la faveur des juges qui ont remis des cartes de 98-91, 95-94 et 97-92.

Oganesyan lui en a été quitte pour une commotion cérébrale et il n'a pas pu rencontrer les journalistes à l'issue de cette dure leçon de boxe.

Photo : Denis Germain - Eye of the Tiger Management

L’Ontarienne Mary Spencer (6-0, 4 K.-O.) n’a pas donné le temps de souffler à l’Uruguayenne Chris Namus (25-8, 8 K.-O.), ancienne championne IBF des super-mi-moyennes.

L’olympienne et triple championne du monde chez les amateurs a envoyé Namus au tapis à trois reprises en l’espace de 1 min 56 s, forçant la fin du combat comme le veut la règle. C'est contre cette même Namus que Marie-Eve Dicaire était devenue championne mondiale pour la première fois, le 1er décembre 2018.

À la vitesse où l’athlétique boxeuse de 5 pi 11 po (1,81 m) progresse, il ne faudrait pas s’étonner si Spencer se retrouvait en championnat du monde avant la fin de l’année.

Déjà le nom de la Britannique Hannah Rankin (12-5, 3 K.-O.), championne WBA, circule en coulisses.

D'autre part, la boxeuse super-plumes Leila Beaudoin (6-0), du Témiscouata, est demeurée invaincue au terme d'un combat de six rounds contre la Mexicaine Amel Anouar (2-3-1). Elle a remporté une décision unanime de 60-54 de la part des juges.

J'ai été en mesure d'appliquer tout ce qu'on avait pratiqué dans le gymnase. Je pense que cela m'a permis d'avancer ma technique. Je n'ai pas lancé plein de coups pour rien. Je pense que j'ai été précise dans mes attaques et que j'ai touché souvent la cible , a dit celle qui venait de livrer un troisième combat en l'espace de quatre mois.

Elle a promis de demeurer très active à la rentrée.

Photo : Denis Germain - Eye of the Tiger Management

Dans un combat de remise en forme, Yves Ulysse Jr (21-2, 11 K.-O.) a signé une victoire convaincante avant la limite aux dépens de l’Argentin Reuquen Facundo Arce (14-7, 2 K.-O.).

Après avoir bien pris la mesure de son opposant, Ulysse a ouvert la machine au 3e round avec une combinaison de coups au corps et un crochet à la tête. Arce a mis un genou au sol et laissé l’arbitre compléter le compte de 10.

Ulysse livrait un premier combat depuis juillet 2016, lui qui a dû patienter le temps de subir une chirurgie à un coude. La pandémie a fait le reste. Cette victoire le relance sur la bonne voie.

En lever de rideau, le boxeur mi-moyen montréalais Hamza Khabbaz (4-0, 1 K.-O.) a récolté une décision unanime des juges (40-35, 40-35 et 39-36) face au Mexicain Marco Chino Villa (3-7).

Makhmudov et Mbilli à la rentrée

Le promoteur Camille Estephan place déjà ses pièces sur le damier en vue d'une rentrée pugilistique qu'il veut attrayante et spectaculaire.

Déjà, Eye of the Tiger Management annonce la tenue de deux soirées, les 9 et 16 septembre, au Casino de Montréal. La première proposera une finale impliquant le champion NABA et NABF des poids lourds, Arslanbk Makhmudov (14-0, 14 K.-O.).

La suivante mettra en vedette Christian Mbilli (21-0, 19 K.-O.), qui défendra sa ceinture WBC Continentale des Amériques des super-moyens. On a apparemment déjà trouvé un adversaire en provenance des États-Unis.