L’Avalanche lorgne la Coupe Stanley, le Lightning en mauvaise posture

L'Avalanche aura l'occasion vendredi devant son public à Denver de non seulement détrôner les doubles champions en titre de la Coupe Stanley , mais peut-être également de lancer sa propre dynastie.

L'Avalanche mène la série ultime au compte de 3-1 contre le Lightning de Tampa Bay. Le Colorado n'a plus été champion depuis 2001.

Ce sera la victoire la plus difficile à aller chercher, a indiqué Cale Makar. Nous devons nous attendre à ce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Nous devons juste être prêts.

Le Colorado est en quête d'un troisième titre depuis que l'organisation a quitté Québec, avant la saison 1995-1996.

L'Avalanche avait balayé les Panthers de la Floride en finale à sa première saison dans les Rocheuses. Cinq ans plus tard, l'équipe a triomphé au terme d'un septième match à domicile contre les Devils du New Jersey.

À l'époque, le meneur était Joe Sakic, désormais un membre du Temple de la renommée du hockey.

Maintenant dans un rôle de directeur général, ses empreintes sont sur cette équipe qui allie dynamisme et rapidité.

Nazem Kadri, qui a marqué en prolongation mercredi à Tampa, a été acquis par Sakic en 2019 dans le cadre d'un échange avec les Maple Leafs Toronto.

Sakic a bâti autour de fabricants de jeux tels que Makar, le capitaine Gabriel Landeskog, Mikko Rantanen et Nathan MacKinnon. Le brio du noyau explique en bonne partie pourquoi l'Avalanche a un rendement de 15-3 cette année en séries.

Le gardien Darcy Kuemper a rebondi avec 37 arrêts dans le quatrième match, après avoir été chassé du troisième duel. Il a également obtenu une passe sur le but gagnant, envoyant la rondelle à Artturi Lehkonen, qui l'a remise à Kadri.

Kuemper est devenu le premier gardien de l'histoire à récolter une passe en prolongation dans un match de la finale. Il a été très alerte sur la séquence , a déclaré Landeskog.

Le Lightning a su se relever depuis le début des séries. Ils ont fait face à des déficits de 2-0 en finale de l'Est contre les Rangers de New York et de 3-2 contre les Maple Leafs au premier tour.

S'il y a une chose que je sais à propos de ce groupe, c'est que nous réagissons bien à l'adversité, a dit Victor Hedman. Nous sommes résilients. Nous croyons en ce que nous avons.