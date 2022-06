Bianca Andreescu accède au carré d’as en Allemagne

L'Ontarienne de 21 ans a gagné en deux manches de 6-4 et 6-1, dans un duel qui a duré 1 heure et 21 minutes.

Andreescu (64e joueuse au monde) a été plus efficace que son adversaire (13e joueuse au monde) avec sa deuxième balle de service, même si si la Russe l'a dominée 4-3 au chapitre des as.

La représentante de l'unifolié a aussi été plus opportuniste que son adversaire en situation de bris, en plus d'avoir éliminé les déchets de son jeu.

Andreescu a converti cinq de ses six balles de bris contre Kasatkina. Cette dernière, qui a commis six doubles fautes au cours du duel, n'a brisé sa rivale que deux fois en six occasions.

Andreescu, la championne des Internationaux des États-Unis en 2019, affrontera en demi-finales la gagnante du duel entre la Roumaine Simona Halep, quatrième tête de série, et l'Américaine Amanda Anisimova.

Le tournoi de Bad Homburg sert de préparatif en vue de Wimbledon, qui se mettra en branle dès le 27 juin.