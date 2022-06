Une nageuse sauvée de justesse de la noyade aux mondiaux de la FINA

Associated Press

L'entraîneuse a réalisé que quelque chose clochait lorsqu'elle a vu la nageuse artistique Anita Alvarez couler soudainement au fond de la piscine, pendant son programme libre, mercredi.

Fuentes, vêtue de l'uniforme de l'équipe américaine, n'a pas hésité à plonger. Elle a rejoint Alvarez, et une autre personne est venue l'aider pour la sortir rapidement de la piscine.

Alvarez, qui a participé aux Jeux olympiques à deux reprises, était inconsciente.

C'était la meilleure performance de sa carrière, elle venait de repousser toutes ses limites. Et malheureusement, elle les a trouvées , a dit Fuentes.

Chargement de l’image Anita Alvarez a été victime d'un malaise dans la piscine lors des mondiaux de la FINA mercredi. Photo : afp via getty images / OLI SCARFF

Alvarez, qui a immédiatement été prise en charge par les médecins, allait bien jeudi.

Anita a été examinée par le personnel médical et elle continuera d'être suivie. Elle se sent beaucoup mieux et profite de la journée pour se reposer , a déclaré la fédération américaine de natation artistique.

Alvarez a terminé 7e de la finale individuelle.

Quant à savoir si elle nagera dans le programme libre par équipe vendredi... Ce sera à Anita et au personnel médical de trancher , a précisé USA Artistic Swimming.

Fuentes a aussi mentionné qu'Alvarez allait mieux dans une publication sur Instagram.

Les médecins ont observé ses signes vitaux et tout est normal : rythme cardiaque, oxygène, niveau de sucre, pression sanguine, etc. Tout est correct , a écrit Fuentes.