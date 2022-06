L’Avalanche à une victoire de la Coupe Stanley

À son retour au jeu, Nazem Kadri a placé les champions des deux dernières Coupes Stanley au bord du gouffre en inscrivant le but vainqueur en prolongation, mercredi, à Tampa Bay.

Kadri a ainsi joué les héros et l'Avalanche du Colorado a pris la mesure du Lightning 3-2. L'Avalanche aura l'occasion de soulever une première coupe Stanley en 21 ans vendredi, au Colorado. Les hommes de Jared Bednar ont les devants 3-1 dans la série.

Kadri a effectué un retour au jeu après avoir raté les quatre dernières rencontres en raison d'une blessure à un pouce. Il a été blessé quand Evander Kane l'a projeté vers la bande lors du troisième affrontement de la finale de l'Association de l'Ouest.

L'attaquant Nicolas Aubé-Kubel a été rayé de la formation pour faire place à Kadri. Dans la victoire, Nathan MacKinnon a finalement ouvert son compteur dans la série. Andrew Cogliano a également fait scintiller la lumière rouge.

Anthony Cirelli et Victor Hedman ont touché la cible pour le Lightning. Darcy Kuemper a repoussé 37 tirs, tandis qu'Andrei Vasilevskiy a réalisé 35 arrêts.

Nikita Kucherov, qui n'avait pas terminé le dernier duel entre les deux équipes, a entamé la rencontre, ce qui n'est pas le cas de son coéquipier Brayden Point, inactif dans un deuxième match de suite.

Les spectateurs en haleine

Le Lightning a ouvert la marque seulement 36 secondes après la mise en jeu initiale. Le tir d'Erik Cernak a causé la perte du masque de Kuemper et le retour est tombé devant lui. Cirelli a bondi sur le disque pour le pousser dans le filet.

Les arbitres n'ont pas hésité un instant à accorder le but malgré le fait que Kuemper n'avait plus de masque. Le Lightning a dominé la première période 17-4 au chapitre des tirs au but.

Au début de la période médiane, les visiteurs ont nivelé la marque. Profitant d'un avantage numérique, une passe de Mikko Rantanen a dévié sur le patin de MacKinnon, qui passait devant le filet, avant de trouver un chemin derrière Vasilevskiy.

Rantanen et Cale Makar ont chacun récolté leur 20e mention d'assistance des séries sur la séquence. À peine cinq minutes plus tard, le Lightning a repris une priorité d'un but. Après une belle descente en solitaire, Hedman a battu Kuemper avec un tir du revers du cercle des mises au jeu.

Chargement de l’image Andrew Cogliano a créé l'égalité en troisième période. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Dès la conclusion de la pause pour démarrer la troisième période, le quatrième trio de l'Avalanche a ramené tout le monde à la case départ. Nico Sturm a bien cru profiter d'un retour devant le filet pour inscrire son premier but dans l'uniforme de l'Avalanche, mais la rondelle a été déviée par Cogliano.

Le but de Cogliano a été le premier que le Lightning a accordé à domicile à cinq contre cinq depuis le septième match de la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto, soit une séquence de 21 périodes.

Après quelques occasions de part et d'autre en prolongation, O'Connor a réussi à se faufiler derrière la défense du Lightning, mais a été stoppé en échappée par Vasilevskiy.

Quelques tirs ont frappé les poteaux du filet de Vasilevskiy avant que Kadri ne surprenne le Lightning dans un mauvais changement.

Il a battu le gardien avec un tir dans le haut du filet. Les officiels ont pris un moment avant d'accorder le but puisque la rondelle s'est cachée dans le haut de la cage.