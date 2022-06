Le CF Montréal sèchement battu à Toronto en Championnat canadien

Wilfried Nancy et les joueurs du CF Montréal peuvent dorénavant consacrer toutes leurs énergies aux activités de la MLS.

Championne canadienne en titre, la formation montréalaise a subi l'élimination en demi-finales du tournoi national mercredi à la suite d'une cinglante défaite de 4-0 aux mains du Toronto FC, au BMO Field.

Ayo Akinola a planté les premiers clous dans le cercueil du CF Montréal en marquant les deux premiers buts du Toronto FC, un dans chacune des deux mi-temps contre James Pantemis.

Dans un intervalle de trois minutes en fin de match, Jesus Jimenez et Alejandro Pozuelo ont scellé le sort du CF Montréal.

Avec ce triomphe, le Toronto FC participera à la finale du Championnat canadien en juillet. Il affrontera le vainqueur du duel présenté mercredi soir entre York United, un club de la Première Ligue canadienne, et les Whitecaps de Vancouver.

De son côté, le CF Montréal sera de retour en mode MLS samedi au stade Saputo contre le Charlotte FC.

Toronto se détache

Il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir des occasions de marquer. Après trois minutes, chacune des deux formations avait tenté un tir.

Avant même que ne soit complétée la première minute, Jayden Nelson a pu s'infiltrer sur le flanc droit de la défense montréalaise pour effectuer un tir de qualité qui a toutefois abouti sur la tige verticale, à la gauche de Pantemis.

Pendant la troisième minute de jeu, Samuel Piette a menacé la forteresse de Quentin Westberg, mais son tir a survolé la barre horizontale.

Au cours des 35 minutes suivantes, les actions offensives ont été rares jusqu'à ce que Toronto frappe de façon presque inattendue à la 40e.

Après du jeu brouillon du Bleu-blanc-noir en zone centrale, le Toronto FC a pu orchestrer une poussée dans le territoire montréalais.

Akinola a conclu la séquence en faisant dévier une passe de Luca Petrasso dans le fond du filet, malgré le plongeon de Pantemis à sa gauche.

À partir de ce moment, les joueurs du Toronto FC ont dominé le jeu jusqu'au sifflet final de la première demie.

Pantemis a dû stopper des tirs de Nelson et d'Akinola, le premier à la 44e minute et le second pendant les arrêts de jeu.

C'est sans oublier la belle glissade de Rudy Camacho dans la surface de réparation quelques instants plus tôt pour priver Nelson d'une autre occasion de marquer.

Nancy a entamé la deuxième demie en envoyant dans la mêlée Kei Kamara et Ahmed Hamdi pour remplacer Zorhan Bassong et Mathieu Choinière, respectivement.

C'est cependant le Toronto FC qui a marqué le but suivant. Une fois de plus, Akinola a trouvé le fond du filet à l'aide d'un tir du pied droit venu de l'entrée de la surface de réparation, à la 54e minute de jeu.

Jimenez et Pozuelo ont anéanti les derniers espoirs qui pouvaient subsister dans le camp montréalais en touchant la cible à la 75e et à la 78e.