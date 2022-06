Les Oil Kings l’emportent en prolongation sur les Sea Dogs à la Coupe Memorial

Jaxsen Wiebe a complété son tour du chapeau en prolongation à trois contre trois, mercredi, et les Oil Kings d'Edmonton ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 4-3 au tournoi de la Coupe Memorial.

Wiebe a jeté une douche froide sur les spectateurs au terme d'une excitante période supplémentaire. Il a déjoué le gardien Nikolas Hurtubise à l'aide d'un tir par-dessus son épaule gauche.

Les Oil Kings (0-1-0-1) ont ainsi empêché les Sea Dogs (1-0-1-0) de s'assurer d'une place en demi-finale. Les champions de l'Ouest ont deux points au classement après deux matchs, tandis que l'équipe hôtesse en a quatre.

L'intensité a augmenté lors de ce troisième match du tournoi, le sentiment d'urgence étant déjà ressenti de part et d'autre.

Josh Lawrence et Raivis Kristians Ansons ont amassé chacun un but et une aide. William Dufour a aussi fait bouger les cordages pour les Sea Dogs, qui ont comblé un retard de deux buts en première période. Hurtubise a réalisé 27 arrêts.

Du côté des Oil Kings, Carter Souch a également récolté un but et deux aides. Sebastian Cossa a stoppé 36 tirs.

Coup pour coup

Wiebe, en avantage numérique, et Souch avaient donné l'avance aux Oil Kings tôt dans la rencontre, mais Ansons et Lawrence ont ramené tout le monde à la case départ grâce à deux buts dans un intervalle de 25 secondes.

Dufour a ensuite offert les commandes aux Sea Dogs à mi-chemin du premier vingt grâce à un tir bas du côté de la mitaine. Wiebe est cependant revenu à la charge au deuxième vingt, encore une fois en avantage numérique.

Même si la reprise a démontré que son dégagement avait effleuré la baie vitrée avant de disparaître dans la foule, Yan Kuznetsov s'est retrouvé au banc des pénalités pour avoir retardé le match quand Wiebe a inscrit le but égalisateur.

Hurtubise a joué de chance à quelques reprises devant le filet des Sea Dogs. Il a vu des tirs de Brendan Kuny et de Simon Kubicek faire résonner les poteaux.

Pour sa part, Cossa a été solide après la première période. Il a reçu un bon coup de main de Kaiden Guhle tôt en troisième période quand le défenseur a intercepté une passe grâce à un beau repli lorsque les Sea Dogs attaquaient à deux contre le gardien.

Les deux portiers ont été les vedettes en prolongation jusqu'à ce que Wiebe tranche le débat.

Jeudi, les Cataractes de Shawinigan, champions de la LHJMQ, affronteront les Bulldogs de Hamilton, champions de l'Ontario.