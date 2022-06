Paul Maurice prend les rênes des Panthers

Maurice remplace l'entraîneur-chef par intérim Andrew Brunette, qui pourrait demeurer au sein de l'organisation, s'il le désire.

Brunette a pris les commandes de l'équipe au début de la campagne à la suite de la démission de Joel Quenneville, éclaboussé par les révélations entourant la gestion des allégations d'un ex-joueur par les Blackhawks de Chicago lors des séries de 2010. Quenneville était à l'époque l'entraîneur-chef des Hawks.

Le directeur général des Panthers, Bill Zito, a mentionné par communiqué que l'embauche de Maurice survient après un processus rigoureux pour examiner tous les aspects de l'équipe .

« Après avoir pris le temps nécessaire pour notre analyse, nous avons déterminé que nous avions besoin de la combinaison parfaite pour continuer avec nos joueurs qui s'améliorent et avec nos objectifs de franchise. L'expérience et l'intelligence de Paul sont exactement ce que nous recherchions et nous sommes excités pour lui de pourvoir le poste d'entraîneur-chef. »