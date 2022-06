La PGA veut augmenter ses bourses pour contrer la LIV

Augmentation des bourses et refonte du calendrier : le patron du circuit de la PGA, Jay Monahan, a fait plusieurs propositions mardi afin de contrer l'émergence de la lucrative ligue dissidente LIV, financée par l'Arabie saoudite.

Selon plusieurs médias, la PGA souhaiterait porter à compter de 2023 les bourses de huit tournois de renom à au moins 20 millions de dollars, en plus d'introduire trois nouveaux événements dotés de 25 millions de dollars chacun, sans coupure, comme c'est le cas dans les compétitions du circuit LIV.

Le calendrier pourrait également évoluer avec une saison calquée sur l'année civile, entre janvier et décembre, alors qu'actuellement, la PGA démarre sa campagne en automne.

Ces changements ont été présentés aux joueurs lors d'une réunion tenue mardi en marge du tournoi Travelers Championship, qui se déroule cette semaine à Cromwell, au Connecticut.

Je ne suis pas naïf , a déclaré Jay Monahan mercredi en conférence de presse à Cromwell.

« Si c'est une course à l'armement et que les seules armes sont des billets de banque, le PGA Tour ne pourra pas lutter. Il ne pourra pas rivaliser avec une monarchie étrangère qui dépense des milliards de dollars pour tenter d'acheter le golf. La LIV n'est pas une saine concurrence. C'est une menace irrationnelle qui ne se préoccupe pas du retour sur investissement ou de la véritable croissance de ce sport. » — Une citation de Jay Monahan, commissaire de la PGA

Il a toutefois reconnu que la menace posée par la ligue dissidente avait évidemment accéléré les plans de la PGA pour réorganiser son calendrier. Mais nous avions [déjà] l'intention d'augmenter les bourses des tournois , a-t-il assuré.

Le torchon brûle depuis plusieurs mois dans le monde du golf autour de la création du circuit LIV.

Portée par l'Arabie saoudite et l'ancien champion Greg Norman, la LIV, au budget hors norme, aligne des bourses inédites sur les verts (25 millions de dollars par tournoi pour seulement trois jours de compétitions, au lieu de quatre) et a déjà attiré plusieurs golfeurs de renom comme Phil Mickelson, Brooks Koepka, Dustin Johnson et Bryson DeChambeau.

Le premier tournoi de la LIV s'est déroulé au début de juin, à Londres, avec la participation de 17 membres du PGA Tour, tous exclus du circuit nord-américain jusqu'à nouvel ordre. Il a été remporté par le Sud-Africain Charl Schwartzel, qui est reparti avec un chèque de quatre millions de dollars.

Il s'agit de la plus grosse crise depuis la création en 1968 du PGA Tour, le circuit professionnel nord-américain où jouent les meilleurs golfeurs mondiaux.