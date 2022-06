Le Congrès américain allègue que les Commanders ont mené une « enquête fantôme »

Associated Press

Le propriétaire des Commanders de Washington, Dan Snyder, a mené une « enquête fantôme » qui avait pour objectif de discréditer d'ex-employés qui ont porté des accusations de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail et a embauché des détectives privés pour intimider des témoins, en plus d'utiliser une poursuite à l'étranger comme prétexte pour obtenir des relevés téléphoniques et des courriels, selon un document rendu public par un comité de la Chambre des représentants.