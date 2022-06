Shapovalov s’incline sèchement devant Bonzi au tournoi de Majorque

Le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné sèchement 6-4 et 6-1 devant le Français Benjamin Bonzi en huitièmes de finale de l'Omnium de Majorque, mercredi.

Shapovalov, la 3e tête de série du tournoi, a baissé pavillon devant la 56e raquette mondiale après 1 h 07 min de jeu sur la pelouse espagnole.

L'Ontarien âgé de 23 ans a été brouillon pendant une bonne partie de la rencontre, commettant notamment six doubles fautes, contre seulement deux pour son adversaire. Bonzi s'est également révélé plus efficace que le représentant de l'unifolié avec sa première balle de service.

Shapovalov a manqué d'opportunisme. Il n'a converti qu'une seule de ses neuf balles de bris. En comparaison, le Français a réussi quatre bris en cinq tentatives.

Bonzi affrontera maintenant en quarts de finale le gagnant du match entre l'Argentin Sebastian Baez, 8e tête de série du tournoi, et l'Allemand Daniel Altmaier.

D'autre part, Nick Kyrgios s'est retiré du tournoi en raison d'une blessure à l'abdomen, indiquant au passage qu'il ne voulait pas aggraver sa blessure à l'aube de Wimbledon.

L'Australien, 45e joueur mondial, a confirmé sa décision avant son match de huitièmes de finale contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut.

J'ai disputé plusieurs matchs très relevés dernièrement et malheureusement je me suis réveillé ce matin avec de la douleur à l'abdomen. J'ai immédiatement rendu visite au médecin du tournoi et il m'a recommandé de ne pas jouer ce soir, a expliqué Kyrgios. Je vais suivre ses recommandations, puisque je ne veux pas risquer de devoir m'absenter de Wimbledon la semaine prochaine.

L'Australien était l'une des têtes d'affiche à Majorque, tout comme le favori Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas a entamé son tournoi avec une victoire de 6-4 et 6-4 contre Ilya Ivashka, sans jamais être confronté à une balle de bris.

Après mon premier service, j'ai retrouvé mes sensations et je le maîtrisais mieux, a expliqué le Grec. Mon adversaire a éprouvé beaucoup de difficulté à s'adapter par la suite. Mon jeu était à point. C'est ce que je voulais accomplir aujourd'hui. Ç'a été un bon match, du début à la fin.

Tsitsipas, la sixième tête de série, affrontera au prochain tour l'Américain Marcos Giron.

Medvedev entamera son parcours en soirée contre Aslan Karatsev.

L'Omnium de Majorque sert de tournoi préparatoire à Wimbledon, qui se mettra en branle le 27 juin.