Ottawa gèle les fonds octroyés à Hockey Canada

C'est le média anglophone TSN qui a tout d'abord confirmé la nouvelle.

Cette décision sera en vigueur tant et aussi longtemps que l'organisation ne parviendra pas à s'entendre avec une agence fédérale qui a le pouvoir et l'indépendance de recevoir des plaintes, de les enquêter et d'émettre des sanctions, le cas échéant.

Le président-directeur général sortant, Tom Renney, son successeur Scott Smith et le président de la Fondation de Hockey Canada, Dave Andrews, ont comparu devant le comité permanent du Patrimoine canadien lundi. L'objectif était de connaître l'implication de la fédération dans la conclusion d’une entente à l'amiable concernant un présumé viol collectif impliquant huit joueurs de l’édition 2018 d’Équipe Canada junior.

Lundi, le témoignage de Hockey Canada ne nous a pas fourni suffisamment d'informations. Nous n'avons pas appris grand-chose, mais ce que nous avons appris est profondément troublant , peut-on lire dans une déclaration écrite de la ministre St-Onge.

L’organisation a dit qu'elle ne partagerait pas avec le comité les conseils qu'elle a reçus de la firme indépendante, ni la façon dont elle compte donner suite à ces conseils. Nous avons également appris que l'enquête indépendante n’a pu être complétée et que les huit joueurs n'avaient pas été identifiés non plus. C'est inacceptable.

« Lundi, nous avons aussi appris que Hockey Canada aurait eu un autre cas d’allégation d’inconduite sexuelle par des joueurs dans les cinq ou six dernières années. Je ne peux pas accepter que ce soit la norme dans nos organisations sportives nationales, et les Canadiens ne devraient pas non plus. » — Une citation de Pascale St-Onge, ministre des Sports

La fédération sportive a reçu 14 millions de dollars par le gouvernement fédéral en 2020 et 2021 dont 3,4 millions provenaient d'un fonds d'urgence en lien avec la COVID-19.

La jeune victime, identifiée par les initiales E.M., aurait été agressée à répétition dans une chambre d’hôtel de London, en Ontario, en juin 2018. Elle demandait 3,5 millions de dollars et une entente à l'amiable a finalement été conclue.