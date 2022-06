Soccer : la cause de la Russie sera entendue au Tribunal arbitral du sport

Associated Press

Associated Press

La cause de la Russie, qui conteste son exclusion du soccer international à la suite de l'invasion de l'Ukraine, doit être entendue devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le TAS entendra la cause de la Fédération russe de soccer le 5 juillet, à la suite de la décision conjointe de la FIFA et de l'UEFA de suspendre l'équipe nationale et les clubs professionnels russes quelques jours après le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine, en février.

Une autre audience devant le TAS doit se dérouler le 11 juillet et analysera la cause de quatre clubs russes, dont le champion national, le Zénit de Saint-Pétersbourg, qui contestent leur exclusion des prochaines compétitions sanctionnées par l'UEFA.

Le comité exécutif de l'UEFA a rendu cette décision le 2 mai pour une quinzaine de compétitions européennes. L'équipe russe de soccer féminin a aussi été écartée du Championnat européen, qui se mettra en branle le mois prochain en Angleterre.

Les avocats et les dirigeants engagés dans ce dossier ont confirmé les dates d'audience devant le TAS, même si le tribunal ne l'a toujours pas fait.

Des verdicts accélérés pourraient être demandés par les clubs à l'approche des matchs de qualifications pour la Ligue des champions et d'autres compétitions européennes.

Ces procédures entraîneront sans doute d'autres contestations de la Russie contre les fédérations sportives olympiques devant le TAS.