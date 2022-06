Trophées de la LNH : doublé Hart et Ted-Lindsay pour Auston Matthews

C'est donc les bras chargés des trophées Hart et Ted-Lindsay que Matthews a quitté la salle de réception de Tampa où s'est déroulée cette cérémonie. Il était déjà le lauréat du trophée Maurice-Richard pour sa production de 60 buts en 73 rencontres.

Le clou de l'événement est venu avec l'annonce que Matthews avait obtenu le vote des membres des médias pour le trophée Hart devant le triple vainqueur de ce prix Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, et le gardien Igor Shesterkin, des Rangers de New York, déjà gagnant du trophée Vézina en tant que meilleur gardien.

Plus tôt, Matthews était monté sur l'estrade pour aller cueillir le Ted-Lindsay des mains de Martin Lafleur, fils de Guy, mort le 22 avril dernier des suites d'une longue bataille contre un cancer du poumon.

Ses 60 buts ont fait de Matthews un choix assez évident. Au scrutin tenu auprès des joueurs, il a été préféré à Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton, et Roman Josi, des Predators de Nashville.

Le Vézina à Shesterkin

Chargement de l’image Igor Shesterkin, lauréat du trophée Vézina (meilleur gardien de but) Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Igor Shesterkin a remporté le trophée Vézina, remis au gardien de but jugé le meilleur à sa position, selon les directeurs généraux de la LNH.

Finaliste à cet honneur pour la première fois, Shesterkin est le troisième porte-couleurs des Rangers à recevoir ce trophée, selon les critères de sélection mis en place en 1981-1982, après Henrik Lundqvist, en 2011-2012, et John Vanbiesbrouck, en 1985-1986.

Shesterkin a mené la LNH avec une moyenne de buts accordés de 2,07 et un taux d'efficacité de ,935. Il a aidé les Rangers (52-24-6) à accumuler 110 points, soit la troisième récolte de points de l'histoire de l'organisation. Il a complété la saison avec un dossier de 36-13-4 et 6 jeux blancs en 52 matchs.

Shesterkin s'est avéré un choix presque unanime, avec 29 des 32 votes de 1re place. Il s'est classé 2e sur les trois autres bulletins de vote, pour un total de 154 points. Jacob Markstrom, des Flames de Calgary, a terminé 2e au scrutin avec 53 points, devant Jusse Saros (32 points), des Predators de Nashville.

Chargement de l’image Moritz Seider est la recrue de l'année dans la LNH. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Seider gagne le Calder

Le défenseur Moritz Seider, des Red Wings de Détroit, a reçu le trophée Calder, remis à la recrue par excellence dans la LNH, à la suite d'un scrutin mené auprès des membres de l'Association des journalistes de hockey professionnel.

Seider est le sixième joueur des Red Wings à recevoir pareil honneur. Il a largement dominé le scrutin avec 1853 points, en raison notamment de ses 170 votes de 1re place. Trevor Zegras (1191 points), des Ducks d'Anaheim, et Michael Bunting (877 points), des Maple Leafs de Toronto, ont complété le podium.

Lucas Raymond, un autre porte-couleurs des Red Wings, s'est classé 4e, tandis que l'attaquant Cole Caufield, du Canadien de Montréal, a obtenu 31 points, ce qui lui a valu le 9e rang.

Seider a joué dans les 82 matchs des Red Wings et a récolté 50 points, dont 7 buts. Ce total de points n'a été surpassé que par deux autres défenseurs recrues au cours des 30 dernières années, soit Quinn Hughes, avec 53 points en 2019-2020 avec les Canucks de Vancouver, et Vladimir Malakhov, avec 52 points en 1992-1993 avec les Islanders de New York.

Le Norris à Makar

Chargement de l’image Cale Makar est le meilleur défenseur (trophée Norris). Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado, a gagné le trophée Norris à titre de meilleur défenseur de la dernière saison.

Makar a dominé la ligue parmi les arrières avec 28 buts en plus de finir 2e pour les points (86) derrière Roman Josi, des Predators de Nashville, lui-même finaliste, aux côtés de Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay.

Makar a aussi compilé un différentiel de +48. Il a amassé 52 points à forces égales sur la patinoire et 34 en avantage numérique, en plus d’inscrire 6 buts gagnants.

Deuxième au scrutin l’an dernier, Makar a aidé à mener l’Avalanche (56-19-7) à la meilleure fiche de l’Association de l’Ouest. Il est le premier joueur de cette franchise à mettre la main sur cette récompense.