Peter DeBoer officiellement nommé entraîneur-chef des Stars de Dallas

DeBoer, qui a guidé les Devils du New Jersey et les Sharks de San José à des participations à la finale de la Coupe Stanley à sa première campagne avec chacune de ces organisations, a été limogé après que les Golden Knights eurent raté les éliminatoires pour la première fois de leurs cinq années d’existence dans la LNH.

Il était l’entraîneur-chef des Golden Knights depuis deux ans et demi. Il avait alors remplacé Gerard Gallant, qui avait mené les Golden Knights à la finale de la Coupe Stanley à leur première saison dans la LNH, en 2017-2018, puis aux séries éliminatoires en 2018-2019.

Les Stars ont atteint la finale de la Coupe Stanley à l’été de 2020 avec Rick Bowness au poste d’entraîneur-chef par intérim, avant qu’il n’obtienne un contrat de deux ans qui prenait fin cette saison. En presque trois campagnes à la barre des Stars, Bowness a affiché un dossier de 89-62-26 avec deux qualifications pour les éliminatoires.

DeBoer sera le cinquième entraîneur-chef à Dallas depuis l’entrée en scène de Jim Nill au poste de directeur général, en avril 2013. Ses prédécesseurs ont été Lindy Ruff, Ken Hitchcock, Jim Montgomery et Bowness.

Dans un communiqué, Nill a souligné que DeBoer se présentera avec un imposant bagage d’expérience.

Non seulement chaque équipe où il a pris la relève a-t-elle affiché une amélioration immédiate, mais elle s’est avérée ultra-compétitive lors des éliminatoires de la Coupe Stanley. […] Son curriculum vitae démontre les normes élevées qu’il fixe et son habileté à mener son équipe à jouer à ce niveau de façon constante.

DeBoer dirigera une cinquième formation différente dans la LNH. Il a commencé avec les Panthers de la Floride (2008-2011 et a enchaîné avec le New Jersey (2011-2015) et San José (2015-2020), avant de se retrouver avec Vegas.

En 1015 matchs de saison dans la LNH, il présente une fiche cumulative de 513-379-123 à titre d’entraîneur-chef. Son dossier en matchs éliminatoires s’établit à 68-55.