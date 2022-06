Chip Cox et Ricky Ray admis au Temple de la renommée du football canadien

L'ancien secondeur Chip Cox fait partie des cinq joueurs et trois bâtisseurs de la cohorte 2022 qui fait son entrée au Temple de la renommée du football canadien.

Cox, qui a disputé ses 13 saisons dans la LCF avec les Alouettes de Montréal, et le quart-arrière Ricky Ray, qui a gagné quatre coupes Grey, sont admis dès leur première année d'admissibilité.

Ils seront accompagnés du botteur Paul McCallum, du centre-arrière Tim Tindale et par Dick Thornton, un joueur ayant évolué en attaque et en défense.

Chez les bâtisseurs, le choix s'est arrêté sur l'ancien entraîneur-chef Dave Ritchie, qui a été à la barre des Alouettes en 1997 et en 1998, le fondateur et ancien DG des Colts de Calgary Keith Evans et le dirigeant de longue date Roy Shivers.

En 228 rencontres, Cox a amassé un impressionnant total de 979 plaqués défensifs, bon pour le 4e rang dans l'histoire de la LCF. Il détient le record du circuit canadien avec 392 verges de retour sur des échappés. Il a également réussi 23 interceptions et 8 touchés défensifs au fil de sa carrière.

Il a reçu le titre de joueur défensif par excellence de la LCF en 2013, à l'issue d'une saison de 115 plaqués défensifs (un record d'équipe à l'époque), de 12 sacs et de 4 interceptions. Cox a aussi pris part à quatre matchs de la Coupe Grey, la remportant deux fois (2009 et 2010).

Pour sa part, Ray a disputé 16 saisons, totalisant 235 matchs, dont 219 départs. Il occupe le 2e rang de l'histoire du circuit pour le pourcentage de passes réussies (68,2 %, minimum de 1000 tentatives).

Il a participé à cinq matchs de la Coupe Grey, la gagnant à deux occasions à Edmonton (2003 et 2005) et deux autres fois à Toronto (2012 et 2017). Ses quatre championnats comme partant constituent encore aujourd'hui un record de la LCF.

Les nouveaux membres seront officiellement intronisés le 16 septembre au stade Tim Hortons à Hamilton. Ils seront aussi honorés le lendemain lors de la mi-temps du match entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger-Cats.