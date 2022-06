Andreescu avance à Bad Homburg, Marino vaincue à Eastbourne

La Canadienne Bianca Andreescu a remporté une victoire de 6-3 et 6-1, mardi, contre l'Italienne Martina Trevisan au premier tour du tournoi sur gazon de Bad Homburg, en Allemagne.

Andreescu a brisé le service de Trevisan six fois en neuf occasions au cours du match.

L'Ontarienne de 22 ans n'a fait face qu'à deux balles de bris, qu'elle a toutefois été incapable d'effacer.

Demi-finaliste à Roland-Garros plus tôt ce mois-ci, Trevisan a peiné au service tout au long du match de 1 h et 15 min. Elle a commis quatre doubles fautes et n'a converti que 38,2 % des points avec sa première balle.

Andreescu affrontera maintenant Katie Swan. La Britannique, classée au 233e rang mondial, a créé la surprise en éliminant l'Américaine Sloane Stephens en trois manches de 2-6, 6-4 et 6-2.

Marino éliminée à Eastbourne

Le parcours de Rebecca Marino à Eastbourne s’est arrêté au deuxième tour.

La Canadienne avait tout un défi devant elle avec l’Italienne Camila Giorgi, 12e tête de série du tournoi.

Et la logique a été respectée malgré un effort louable de Marino. La Britanno-Colombienne a perdu en deux manches de 5-7 et 4-6.

Marino a réussi 7 as au service, tandis que son adversaire a commis 12 doubles fautes. Mais Giorgi a profité de 73 % de ses premières balles au service pour remporter le point.

L’Italienne a maintenant rendez-vous en quarts de finale avec l’Espagnole Garbine Muguruza (no 5)

Par ailleurs, l'Américaine Serena Williams a effectué son retour à la compétition à Eastbourne, en double, un an après son abandon à Wimbledon à la suite d'une blessure.

La septuple championne de Wimbledon, âgée de 40 ans, fait équipe avec la Tunisienne Ons Jabeur et l'a emporté 2-6, 6-3 et 13-11 sur la Tchèque Marie Bouzkova et l'Espagnole Sara Sorribes au premier tour.

Ce tournoi doit permettre à l'ex-no 1 mondiale, retombée au 1204e rang, de reprendre le rythme avant de s'aligner en grand chelem à Londres la semaine prochaine.