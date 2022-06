Kaiden Guhle aux portes de la LNH, selon son entraîneur

Lauer a vanté les qualités physiques de celui que le Tricolore a sélectionné au premier tour (16e) en 2020. Il a aussi rappelé à quel point Guhle était sage hors de la patinoire.

Il a une approche très professionnelle dans son jeu, sur la glace et hors de la patinoire, a-t-il souligné, quelques heures avant le duel entre les Oil Kings et les Cataractes de Shawinigan à la Coupe Memorial. Il est quelqu'un de très mature.

En quatre ans, parmi tous les joueurs que j'ai dirigés, il est probablement celui qui est le plus prêt pour la LNH.

Les Oil Kings ont acquis Guhle des Raiders de Prince Albert en cours de saison. Lauer a ensuite appris à connaître l'Albertain de 20 ans.

La manière dont il se comporte hors de la patinoire, il est très terre à terre, a-t-il dit. Il est très impressionnant pour un jeune homme.

Le capitaine des Oil Kings, Jake Neighbours, n'a pas tari d'éloges envers Guhle non plus. Après tout, l'imposant défenseur a inscrit 8 buts et 8 aides en 19 rencontres durant les séries de la Ligue junior de l'Ouest.

Les performances de Guhle lui ont valu le titre de joueur par excellence des éliminatoires.

[Son acquisition] a eu un impact dans tous les aspects du jeu, a affirmé Neighbours. Dans le vestiaire, il est un meneur. Sur la patinoire, tout le monde le voit dans sa manière de contenir l'adversaire, de jouer du hockey physique.

En outre, il a été l'un de nos meilleurs joueurs offensifs, pas seulement parmi les défenseurs, lors des séries.

Jeu offensif amélioré

Guhle a souligné que c'est probablement du côté de l'attaque où il s'est le plus amélioré au cours d'une saison bien remplie.

Après avoir fait bonne impression au camp du Canadien, il a commencé la campagne avec les Raiders, amassant 15 points en 17 matchs. Il a été échangé aux Oil Kings le 1er décembre et a ajouté 25 points en 25 rencontres de saison.

Entre-temps, il a également été le capitaine d'Équipe Canada junior pour deux rencontres, avant que le tournoi soit remis à cet été en raison de la pandémie de COVID-19.

J'ai pu côtoyer beaucoup d'entraîneurs et apprendre de différentes personnes, a mentionné Guhle. Je crois que mon jeu offensif s'est amélioré ici parce que je suis entouré de joueurs très talentueux.

Je crois que les entraîneurs me font aussi confiance pour que je transporte la rondelle.

Guhle a formé un duo efficace à la ligne bleue, en compagnie de Luke Prokop. Ce dernier a vanté les qualités de patineur de son coéquipier, malgré son imposant gabarit.

Son coup de patin et sa façon de voir le jeu lui permettent de réparer ses erreurs, et il en commet rarement , a dit Prokop, un espoir des Predators de Nashville.

Lauer se fiera fortement à ce duo pour contrer les meilleurs éléments adverses durant la Coupe Memorial.

Guhle a l'intention de se concentrer pleinement sur le tournoi. Il avait été victime d'une élimination rapide à la Coupe Memorial après trois défaites au tour préliminaire avec les Raiders en 2019.

Il n'a pas voulu confirmer s'il sera de retour comme capitaine d'Équipe Canada junior à Edmonton et à Red Deer en août. Il prendra une décision après la Coupe Memorial.

Peu importe, son été sera court, mais il mettra la main à la pâte afin de se donner les meilleures chances de se tailler un poste avec le CH dès cet automne.

Il est le type de gars qui n'est jamais satisfait, qui se présente chaque jour avec l'intention de travailler tous les aspects de son jeu. C'est son approche, et c'est pour cette raison qu'il jouera dans la LNH , a conclu Lauer.