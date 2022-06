Les Raptors en quête de la perle rare au repêchage

Environ 20 des 60 joueurs qui seront repêchés deviendront de vrais joueurs dans la NBA [...] Là où nous parlerons, on dit que 3 joueurs sur 10 atteindront la NBA.

Le directeur général de l'équipe, Bobby Webster, était résolument réaliste, mardi, alors qu'il a rencontré les journalistes au complexe d'entraînement OVO pour discuter de la préparation des siens.

Les Raptors n'ont pas de choix de premier tour puisqu'ils l'ont envoyé avec Goran Dragić aux Spurs de San Antonio à la date limite des échanges. Ils ne détiennent donc que le 33e choix de l'encan 2022, au début du deuxième tour.

L'organisation torontoise a cependant eu la main heureuse ces dernières années. Pascal Siakam (27e, 2016), OG Anunoby (23e, 2017) et Malachi Flynn (29e, 2020) ont tous été appelés dans ces eaux-là, a souligné Webster.

Nous avons toujours opéré dans cet espace-là du repêchage. L'année dernière était probablement l'année qui dérogeait de la moyenne parce qu'on a parlé dans le top 5 , a-t-il dit.

Il y aura de (futurs joueurs de la NBA) où l'on parlera. C'est évidemment notre travail de les trouver.

Les Raptors ont reçu environ 72 joueurs à Toronto en prévision du repêchage. Ils disent que leur liste comprend 20 à 25 noms. Certains seront disponibles au 33e rang, mais certains pourraient aussi être mis sous contrat s'ils ne trouvent pas preneurs lors du repêchage comme l'a été Fred VanVleet en 2016, par exemple.

Les Torontois jetteront leur dévolu sur le joueur qu'ils perçoivent comme le meilleur disponible , a dit Webster. Ils recherchent cependant un joueur polyvalent, qui excelle en défense et s'il peut réussir ses lancers, tant mieux! , a précisé le DG.

En général, avec le marché des joueurs autonomes, on a vu le joueur et on a une idée de ce qu'il est. Avec les échanges, on fait du travail en amont, mais on les connait aussi. Le repêchage, c'est le grand inconnu. C'est pour quoi les gens y consacrent tant de temps. Si vous pouvez obtenir un très bon joueur au deuxième tour qui devient un joueur étoile, la valeur de ce choix devient pratiquement incommensurable , a-t-il souligné.

Chargement de l’image Des rumeurs circulaient à l'effet qu'OG Anunoby soit mécontent de son rôle avec les Raptors. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le directeur général des Raptors a aussi rejeté les rumeurs entourant OG Anunoby, un membre du noyau de l'équipe qui serait mécontent de son utilisation à Toronto.

On a toujours eu une bonne communication avec OG. Il est même à Toronto présentement , a-t-il d'abord dit.