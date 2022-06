EN DIRECT - Jour 12 : Suivez les compétitions de plongeon

Au menu de cette 12e journée de compétitions, voyez les finales de l'épreuve de plongeon par équipe aux tremplins de 3 m et de 10 m, suivies des finales au tremplin d'un mètre chez les femmes et de 3 mètres synchronisé mixte, commentées par Guy D'Aoust et Roseline Filion.



Consultez notre dossier pour ne rien manquer de notre couverture des Championnats du monde de la FINA 2022.