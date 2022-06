Matt Fitzpatrick sacré à l’Omnium des États-Unis, un premier titre de la PGA

Fitzpatrick a triomphé sur le même parcours où il avait remporté le titre amateur en 2013.

Il a remis une carte finale de 68, soit deux coups sous la normale, et a devancé les Américains Will Zalatoris (-5) et Scottie Scheffler (-5) par un coup.

Menant par une frappe au 18e trou, Fitzpatrick a envoyé son coup de départ dans la fosse de sable. Il a cependant atteint le milieu du vert par la suite et a effectué deux roulés pour confirmer la normale.

Zalatoris était le seul golfeur pouvant forcer la tenue d'une prolongation. Son coup roulé d'environ quatre mètres pour un oiselet n'a pas trouvé le fond de la coupe.

Il s'est du coup contenté d'une 2e place dans un deuxième tournoi majeur d'affilée. Il s'était incliné en prolongation devant l'Américain Justin Thomas en mai au Championnat de la PGA.

Fitzpatrick a atteint 17 verts en coups prescrits. Il est devenu le premier Anglais à remporter l'Omnium des États-Unis depuis Justin Rose, en 2013. Cette année-là, Fitzpatrick avait remporté le tournoi amateur.

Il a également rejoint Jack Nicklaus en tant que seuls golfeurs à avoir gagné l'Omnium des États-Unis et le penchant amateur sur le même parcours. Nicklaus avait réalisé l'exploit à Pebble Beach en 1961 et en 1972.

La ronde de la journée est venue des bâtons du Japonais Hideki Matsuyama (-3), qui a joué 65 et s'est emparé seul du 4e rang. De son côté, le Canadien Adam Hadwin (-1) a bouclé le parcours en 71 coups et a conclu à égalité en 7e place.

Plus de détails à venir.