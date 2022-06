Max Verstappen remporte le Grand Prix du Canada, Lance Stroll se classe 10e

Pour l'écurie Red Bull, il s'agit d'une sixième victoire d'affilée. Accentuant son avance en tête du classement général après neuf courses, Verstappen a devancé de justesse l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), septuple champion du monde.

Un peu plus de 338 000 spectateurs ont assisté aux trois journées de compétitions qui ont entouré cette première épreuve présentée à Montréal en trois ans. Le rendez-vous a été annulé en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19.

Une des belles opérations de l’après-midi a été réalisée par Charles Leclerc (Ferrari). Parti en 19e position en raison de la pénalité imposée à la suite des modifications apportées au groupe motopropulseur de sa voiture, le Monégasque a rallié l’arrivée en 5e place, à un peu plus de 15 secondes du vainqueur du jour et tout juste derrière le Britannique George Russell (Mercedes).

Du point de vue des Canadiens, Lance Stroll (Aston Martin) et Nicholas Latifi (Williams) ont respectivement terminé l’épreuve en 10e et 16e positions.

Du coup, Stroll récolte un point de classement pour la deuxième fois en trois participations à son Grand Prix national. C'est aussi la troisième fois qu'il termine parmi les dix premiers depuis le début de la saison.

Chargement de l’image Lance Stroll (Aston Martin) a tenu tête à Pierre Gasly (AlphaTauri). Photo : Getty Images / Dan Mullan

Trois concurrents, Sergio Perez (Red Bull, transmission, 9e tour), Mick Schumacher (Haas, moteur, 20e tour) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri, sortie de piste, 49e tour), n’ont pas complété la course.

Le prochain rendez-vous du grand cirque de la vitesse aura lieu du 1er au 3 juillet sur le circuit de Silverstone, en Angleterre.

Chargement de l’image Max Verstappen offre une douche de champagne à un des dirigeants de l'écurie Red Bull. Photo : Getty Images / Dan Mullan

Classement des pilotes : 1. Max Verstappen (NED) 175 points

2. Sergio Pérez (MEX) 129 points

3. Charles Leclerc (MON) 126 points

4. George Russell (GBR) 111 points

5. Carlos Sainz Jr (ESP) 102 points

6. Lewis Hamilton (GBR) 77 points

7. Lando Norris (GBR) 50 points

8. Valtteri Bottas (FIN) 44 points

9. Esteban Ocon (FRA) 39 points

10. Fernando Alonso (ESP) 22 points

11. Pierre Gasly (FRA) 16 points

12. Kevin Magnussen (DEN) 15 points

13. Daniel Ricciardo (AUS) 15 points

14. Sebastian Vettel (GER) 13 points

15. Yuki Tsunoda (JPN) 11 points

16. Zhou Guanyu (CHN) 3 points

17. Alexander Albon (THA) 3 points

18. Lance Stroll (CAN) 3 points

19. Mick Schumacher (GER) 0 point

20. Nico Hülkenberg (GER) 0 point

21. Nicholas Latifi (CAN) 0 point