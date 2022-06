Aurélie Rivard championne du monde du 100 m libre

Rivard a amélioré le record des mondiaux avec un temps de 59 s 43/100. Elle a été la seule athlète sous la barre de la minute.

L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu vient de vivre quelques jours difficiles aux mondiaux, elle qui avait dû abandonner en pleine finale du 400 m style libre à peine 48 heures plus tôt pour des raisons de santé.

J’ai vraiment poussé au maximum pour être ici. J’ai puisé au fond de mes ressources, et je suis vraiment contente de l’avoir fait parce que j’ai pu aller chercher ce résultat , a déclaré Rivard.

La Québécois Aurélie Rivard remporte la médaille d'or au 100 m style libre (catégorie S10) aux mondiaux de paranatation. Photo : Getty Images / Octavio Passos

C’est une deuxième médaille d’or à ces mondiaux pour Rivard, championne du 50 m style libre. La nageuse de 26 ans a gagné cinq médailles, dont deux d’or, aux récents Jeux paralympiques de Tokyo. Elle compte 10 médailles paralympiques à son palmarès.

Rivard sera la vedette de l’équipe canadienne de natation aux Jeux du Commonwealth, qui seront présentés du 28 juillet au 8 août à Birmingham, en Grande-Bretagne.

Mon objectif principal était de terminer la course sans me mettre trop de pression en ce qui a trait au temps ou au résultat. Je me concentrais sur chaque mouvement et j’essayais de profiter du moment beaucoup plus que plus tôt cette semaine. Je suis contente de ce que ç’a donné , a expliqué Rivard.

La Hongroise Bianka Pap s’est emparée de l’argent en 1:01,19. La Néerlandaise Lisa Kruger a complété le podium avec un temps de 1:01,25.

Les athlètes du Canada ont maintenant remporté 14 médailles au Portugal : 6 d’or, 4 d’argent et 4 de bronze.

Plus tôt dans la journée, Camille Bérubé a pris le 5e rang du 100 m brasse (catégorie SB6). Il s’agissait de sa toute dernière course aux mondiaux.

L’athlète de 27 ans prévoit cependant nager aux Jeux du Commonwealth.

(D'après un texte de CBC Sports)