Eugenie Bouchard n’ira pas à Wimbledon

J’ai décidé de me retirer de Wimbledon en raison de la décision de la WTA de ne pas accorder de points au championnat de cette année, écrit-elle. À cause de mon opération à l’épaule, j’ai droit à un nombre limité de participations avec classement protégé. Autant j’aime Wimbledon, et ça m’attriste de devoir rater ce tournoi, utiliser une participation sans classement protégé n’a aucun sens, surtout pour un tournoi qui ne donne pas de points. Je dois choisir méticuleusement mes tournois afin de revenir au niveau où je veux être .

Bouchard qui n’a pas joué depuis mars 2021, se situe au-delà du 1000e rang mondial, techniquement, mais son classement protégé la place autour du 120e rang mondial, c’est-à-dire là où elle était avant sa blessure à l’épaule.

Je continue à m’entraîner et vise un retour au jeu plus tard durant l’été, ajoute Bouchard. J’utiliserai mes deux exemptions du grand chelem pour les Internationaux des États-Unis et ceux d’Australie.

Bouchard a connu ses meilleurs moments en 2014 sur le gazon londonien alors qu'elle avait atteint la finale avant d'être battue sèchement par la Tchèque Petra Kvitova.