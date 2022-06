Énormément de Canadiens se posent cette question. C’est pourquoi tous les réflecteurs seront braqués sur la colline parlementaire d’Ottawa, lundi prochain, quand les dirigeants actuels et d’ex-dirigeants de Hockey Canada comparaîtront devant le comité permanent du Patrimoine pour s’expliquer.

Pour obtenir de vraies réponses, cependant, il faudra que les élus qui siègent à ce comité posent les bonnes questions.

Rappelons les faits allégués, qui se seraient produits les 18 et 19 juin 2018 à London, en Ontario, en marge d’un gala et d’un tournoi de golf de la Fondation de Hockey Canada. À cette occasion, les membres d’Équipe Canada junior étaient honorés pour avoir remporté le Championnat mondial six mois auparavant.

Dans une poursuite intentée le 20 avril dernier, la présumée victime, une femme (âgée de 20 ans en 2018), alléguait avoir rencontré un hockeyeur dans un bar de London, après le gala de Hockey Canada, alors qu’elle s’y trouvait avec des ami(e)s.

Après une soirée bien arrosée, elle aurait quitté le bar avec ledit hockeyeur pour se rendre à son hôtel. C’est à cet endroit que le hockeyeur et la plaignante auraient eu un rapport sexuel. Par la suite, le hockeyeur aurait fait entrer sept autres hockeyeurs dans sa chambre et la jeune femme aurait été agressée à répétition par les membres du groupe.

Toujours selon la version de la plaignante, cette dernière aurait été retenue de force dans la chambre même si elle pleurait et qu’elle tentait d’en sortir.

Après les faits, la victime aurait été filmée et incitée à affirmer qu’elle était sobre (elle prétend qu’elle était au contraire très intoxiquée) et que ses présumés assaillants se seraient assurés qu’elle prenne une douche avant de quitter la chambre.

Ses présumés assaillants lui auraient par ailleurs demandé de ne pas les dénoncer à la police et de ne pas coopérer avec une enquête criminelle qui avait été déclenchée concernant cette soirée.

La poursuite civile de 3,55 millions intentée le 20 avril dernier visait Hockey Canada, la Ligue canadienne de hockey (les trois circuits juniors majeurs canadiens) ainsi que les huit présumés assaillants, dont la véritable identité n’a pas été révélée. Dans les documents déposés à la Cour supérieure de l’Ontario, ces derniers étaient plus tôt nommés John Doe et numérotés de 1 à 8.

Or, à peine un mois après le dépôt de la poursuite, le réseau TSN a rapporté que Hockey Canada avait conclu une entente à l'amiable avec la victime. Le montant du règlement n’a pas été dévoilé.

De leur côté, les dirigeants de la fédération nationale ne se sont jamais expliqués. Ils se sont réfugiés derrière les déclarations écrites d’une porte-parole affirmant que Hockey Canada est profondément troublée par les allégations d’agressions sexuelles concernant des membres de l’équipe nationale junior de 2017-2018 .

La porte-parole a ajouté que les dirigeants de Hockey Canada avaient alerté la police de London dès qu’ils avaient été mis au fait des allégations de la victime. La fédération a aussi révélé avoir embauché une firme d’avocats pour faire la lumière sur cette affaire.

Et, effectivement, on a plus tard appris que les premiers témoins ou présumés témoins ont été rencontrés par les avocats de Hockey Canada à peine quelques semaines après le viol collectif allégué.

Hockey Canada s’est réfugiée derrière la confidentialité de l’entente à l'amiable pour refuser de commenter son implication dans cette affaire. La fédération nationale a par ailleurs évoqué la décision de la victime de ne pas porter plainte à la police ainsi que son souhait de préserver l’anonymat de ses présumés assaillants.

Incroyablement, très peu de médias ont immédiatement réagi à cette nouvelle, qui soulève pourtant des questions éthiques importantes et qui remet une fois de plus à l’avant-plan la culture d’abus de toutes sortes qui prévaut dans le monde du hockey junior.

Par ailleurs, près d’une semaine s’est écoulée après l’annonce de cette entente à l'amiable avant que la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, prenne position et commence à poser des questions. En entrevue avec le collègue Patrick Masbourian, la ministre a pourtant révélé que le PDG de Hockey Canada, Scott Smith, l’avait mise au courant de l’affaire une journée avant la publication de TSN.

Lundi après-midi, donc, le PDG sortant de Hockey Canada, Tom Renney, et son successeur Scott Smith comparaîtront durant trois heures devant le comité du Patrimoine. Ils seront accompagnés de l’ancien vice-président directeur responsable des assurances et de la gestion du risque de la fédération, Glen McCurdie, et du président de la Fondation de Hockey Canada, David Andrews.

Si les élus sont mal préparés pour cette rencontre, il s’agira d’un exercice futile. Il faudra que les bonnes questions soient posées.

Par exemple, la ministre St-Onge fait complètement fausse route quand elle met l’accent sur la provenance des fonds qui ont servi à régler le litige. Sur un budget de quelque 35 millions, HC reçoit environ 4 millions de subventions fédérales.

Si Hockey Canada a puisé dans ses coffres pour régler l’affaire, on peut tenir pour acquis que de l’argent fédéral a été impliqué. Nul besoin de commander un audit financier pour établir ce fait. Aux dernières nouvelles, les banques ne rangent pas l’argent dans des tiroirs différents selon la provenance des chèques que l’on y dépose.

Par ailleurs, si Hockey Canada a eu recours à son assurance collective pour dédommager la victime, ça ne rend pas automatiquement la démarche de la fédération plus honorable. Sur le fond, les dirigeants de Hockey Canada auront tout de même déployé des moyens financiers à leur disposition pour conclure à l’amiable une présumée affaire de viol collectif et mettre à l’abri huit présumés agresseurs.

Il y a d’ailleurs fort à parier que les dirigeants de Hockey Canada tenteront de se dédouaner lundi en expliquant que la compensation versée à la victime, si on en a versée une, provenait de la couverture d’assurances de la fédération. HC a d’ailleurs émis une déclaration cette semaine affirmant que définitivement , aucune subvention gouvernementale n’a servi dans la conclusion de cette entente avec la présumée victime.

Dans son CV sur le réseau LinkedIn, le témoin Glen McCurdie fait d’ailleurs valoir son expertise dans la gestion de réclamations d’assurances complexes, incluant les allégations d’abus sexuels . Et dans la brochure d’assurances que Hockey Canada distribue à ses membres, on souligne à grands traits que les membres sont couverts en cas de poursuites civiles découlant d’allégations d’abus sexuels.

Dans un cas comme dans l’autre, la comparution des dirigeants et ex-dirigeants de Hockey Canada doit donc se jouer sur des questions morales qui devraient toutes tourner autour du même thème: en quoi Hockey Canada pouvait-elle trouver que c’était une bonne idée de signer une entente à l'amiable dans une présumée affaire de viol collectif, entente qui contenait en plus une clause de non-divulgation ayant pour effet de protéger les huit présumés agresseurs?

Par exemple:

Si le témoin McCurdie, qui a passé presque toute sa carrière à Hockey Canada, se proclame spécialiste des réclamations d’assurances reliées à des allégations d’abus sexuels, combien de réclamations de cet acabit a-t-il réglées au fil des ans?

Quelles étaient les conclusions de l’enquête privée commandée par Hockey Canada en 2018? Si la fédération a décidé de régler en quelques semaines une poursuite aussi troublante , les conclusions de son enquête ne devaient certainement pas présenter les présumés assaillants sous leur meilleur jour.

, les conclusions de son enquête ne devaient certainement pas présenter les présumés assaillants sous leur meilleur jour. Si Hockey Canada a commandé une enquête dès l’été 2018 et que les dirigeants de la fédération estimaient avoir une bonne idée des faits, pourquoi les présumés assaillants ont-ils pu continuer à jouer sans être inquiétés par la suite? Les présumés agresseurs ont-ils subi la moindre conséquence à la suite de ces événements?

Chargement de l’image Une capture d'écran de la portion Expérience du profil LinkedIn de Glen McCurdie Photo : LinkedIn

À ces questions, les représentants de HC pourraient répondre que la grande majorité des joueurs n’étaient plus assujettis à la fédération parce qu’ils ont fait le saut dans la Ligue américaine ou la LNH dès la saison suivante.

Or, le témoin David Andrews, qui est président de la Fondation de Hockey Canada, était aussi le président de la Ligue américaine au moment de la présumée agression. Il ne pouvait pas oublier ce qu’il avait appris dans les officines de HC dès qu’il entrait dans les locaux de la LAH.

Un ou des présumés agresseurs ont-ils porté les couleurs d’Équipe Canada après les allégations formulées par la victime?

Quel était le montant du règlement conclu avec la présumée victime?

Si ce sont effectivement les assurances de HC qui ont réglé l’affaire, comment se fait-il qu’un dossier aussi complexe ait progressé aussi rapidement auprès de l’assureur, et que la victime ait pu repartir avec un chèque à peine quelques semaines après avoir déposé sa poursuite?

Cela pourrait-il avoir un lien avec le fait que le président de la compagnie d’assurance BFL (l’assureur de Hockey Canada), Barry Lorenzetti, figure parmi les administrateurs de la Fondation de Hockey Canada?

Une partie de l’argent versé à la victime provenait-elle des présumés agresseurs? Si oui, est-ce que Hockey Canada a servi d’écran pour protéger leur identité en étant le signataire de l’entente? Et si non, pourquoi les présumés agresseurs n’ont-ils pas été sollicités financièrement?

La démission de Tom Renney à titre de directeur général de Hockey Canada a été annoncée de façon inattendue le 20 avril dernier, le même jour où la poursuite a été intentée par la présumée victime. Y avait-il un lien entre les deux événements?

Si l’un des enfants d’un dirigeant de HC était agressé par plusieurs membres d’une fédération sportive, le dirigeant en question serait-il pleinement satisfait d’un règlement identique à celui dont il est question ici?

Etc.

Bref, si les élus membres du comité du Patrimoine s’enfargent dans des formalités ou dans les fleurs du tapis, la comparution des dirigeants de Hockey Canada ne nous apprendra pas grand-chose lundi prochain.

Mais si on demande aux témoins de bien étaler les faits et les valeurs qui les ont incités à conclure cette troublante poursuite de cette manière, cette séance risque de s’avérer fort instructive sur la manière dont on administre le sport au Canada.