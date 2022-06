Félix Auger-Aliassime s’incline en quarts de finale à Halle

Le Québécois a réussi 21 as et n'a pas commis de double faute, mais n'a pas été en mesure de s'imposer lors des points importants contre la 12e raquette mondiale.

Le Polonais s'est bien défendu contre le no 1 canadien et no 9 à l'ATP. Il a commis seulement 10 fautes directes et a frappé 22 coups gagnants, dont 6 as.

Auger-Aliassime a obtenu la seule balle de bris de la rencontre lors du septième jeu de la première manche, mais il l'a gaspillée en commettant l'une de ses 19 fautes directes.

Au prochain tour, Hurkacz affrontera l'Australien Nick Kyrgios, qui a défait l'Espagnol Pablo Carreno Busta 6-4 et 6-2.

Dans l'autre demi-finale, le Russe et favori Daniil Medvedev croisera le fer avec l'Allemand et favori local Oscar Otte, 51e du monde.

Medvedev a vaincu l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-2 et 6-4, tandis qu'Otte a éliminé le Russe Karen Khachanov 4-6, 7-6 (7/5) et 6-4.