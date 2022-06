Artur Beterbiev et Joe Smith fils : le respect avant les étincelles

Beterbiev (17-0, 17 K.-O.) détenteur des ceintures IBF et WBC, a fait osciller le pèse-personne à la limite des 175 lb, contre 174,6 pour Smith (28-3, 22 K.-O.), champion WBO.

Même si le titre IBF fait partie des récompenses à l’enjeu, c’est justement parce qu’il s’agit d’un combat d’unification que les boxeurs n’auront pas à se soumettre à la pesée habituellement imposée par cette organisation le matin du combat.

Les amateurs réunis dans l’hémicycle face à la scène du Hulu Theatre du Madison Square Garden n’ont pas eu droit aux esclandres ou aux sparages qui ponctuent trop souvent ces ultimes face-à-face précédant la tenue d’un combat.

Non, rien de tout cela. Cette fois, les deux coqs n’ont pas froissé leurs plumes ni usé de leurs ergots, montrant plutôt un respect pour le ramage de l’adversaire.

Le tout pour le tout

Homme de peu de mots, surtout en raison de ses limites dans les langues de Molière et de Shakespeare, Beterbiev s’est contenté de dire, à la conférence de presse de jeudi, qu’il s’attendait à un très bon combat.

Favori local et résident de Long Island, Smith a abondé dans le même sens en évitant de défier son rival du regard, preuve que les deux hommes sont conscients de la force de frappe de l’autre.

Beterbiev a un ratio de 100 % de victoires enregistrées avant la limite. Avec 22 sur 28, Smith se situe à 78,5 %. Avouez que l’on marcherait sur œufs pour moins que ça...

À l’image de Beterbiev, Smith n’a jamais reculé face à un défi. Il a affronté les meilleurs et leur a imposé sa loi. En décembre 2016, il a notamment été le premier à mettre le vénérable Bernard Hopkins (55-8-2, 32 K.-O.) hors de combat, poussant ce dernier à la retraite.

Smith compte aussi des victoires face à Andrzej Fonfara (30-5, 18 K.-O.), Jesse Hart (28-3, 22 K.-O.), Eleider Alvarez (25-2, 13 K.-O.) et Maxim Vlasov (46-5, 26 K.-O.).

La possibilité d’ajouter Beterbiev à son tableau de chasse déjà bien garni offrirait aussi à Smith l’occasion d’unifier toutes les ceintures de la catégorie en défiant le Russe Dmitrii Bivol (20-0, 11 K.-O.), tenant du titre WBA.

Cette perspective est d’autant plus attirante pour Smith que Bivol lui a infligé, par décision unanime, en mars 2019, l’un de ses trois revers dans les rangs professionnels.

Chargement de l’image Artur Beterbiev (WBC et IBF) et Joe Smith (WBO) fils posant avec leurs ceintures de champion. Photo : Mikey Williams: Top Rank via Getty Images

Mais Smith sait qu’il ne peut pas se permettre de vendre la peau de l’ours trop vite. Il a déjà trimé trop dur pour se faire un nom. Après tout, pas moins de 722 boxeurs portant le nom de Joe Smith figurent sur le site Boxrec.com!

Beterbiev aura beau dire que le combat de samedi n’est pour lui qu’un autre combat ou que le Madison Square Garden n’est qu’un autre amphithéâtre, le duel de samedi est l’un des plus attendus des récentes années.

Les promoteurs ont le don de trouver les mots pour vendre des billets et faire saliver les amateurs. Mais quand le vénérable Bob Arum (Top Rank) parle d’un des plus grands duels dont il aura eu la chance d’être témoin, on a tendance à le croire.

La récompense est immense advenant une victoire. La défaite pourrait l’être tout autant pour le perdant.

Il est à noter que jamais un boxeur n'a détenu en même temps les ceintures IBF, WBA, WBC et WBO chez les mi-lourds.

Les derniers champions unifiés de cette catégorie [de l'ère pré-WBO, soit avant 2008, NDLR] sont l'Américain Michael Spinks, champion olympique à Montréal en 1976 et champion IBF, WBA et WBC (de février 1984 à octobre 1985), et son compatriote Roy Jones fils (de juin 1999 à février 2003).