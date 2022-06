Cette équipe ontarienne veut se faire un modèle pour le soccer au Canada

Le soccer progresse à la vitesse grand V au Canada. Ce n'est pas un secret. L'équipe nationale féminine a gagné l'or aux derniers Jeux olympiques à Tokyo, l'équipe masculine s'est quant à elle qualifiée pour la première fois en 36 ans pour la Coupe du monde et les villes de Toronto et Vancouver ont été confirmées, pas plus tard que jeudi, parmi les villes hôtesses pour le Mondial 2026.

Quand Julian de Guzmán songe à cette ère grandiose qui ne fait que débuter pour le soccer canadien, il affiche un large sourire.

L'ancienne gloire de l'équipe nationale, désormais âgée de 41 ans, n'a pas ses souliers de soccer aux pieds. Vêtu d'un complet décoré d'une épinglette aux couleurs de sa toute nouvelle équipe, il est là pour parler affaires, et plus précisément du Simcoe County Rovers Football Club qu'il a lancé cette année dans la League1 Ontario, un circuit semi-professionnel qui correspond à la troisième division de la hiérarchie du soccer canadien.

Si l'on considère les quatre ou cinq prochaines années en termes d'investissement dans le sport, je pense que c'est le moment idéal pour se lancer , dit-il en entrevue à Radio-Canada sur le terrain de soccer du Collège Georgian, à Barrie.

« L'attention et le soutien, tout est là. Nous devons juste continuer à faire croître le sport pas seulement ici [en Ontario], mais partout au Canada. » — Une citation de Julian de Guzmán, propriétaire et président du Simcoe County Rovers FC

Chargement de l’image Julian de Guzmán est le président et l'un des propriétaires du Simcoe County Rovers FC. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

De Guzmán a commencé à caresser le rêve de posséder sa propre équipe quand il se sut dans les derniers milles de sa carrière, en 2014. Il voulait mettre son empreinte sur un club, faire les choses comme il croyait qu'elles devaient être faites pour faire avancer le soccer où il a grandi, en Ontario, et ultimement, partout au pays.

Il s'est d'abord engagé avec le Fury d'Ottawa dans la North American Soccer League (NASL) en tant qu'entraîneur et directeur général quand il a accroché ses crampons en 2017. Puis, il s'est investi dans une autre équipe de League1, le 1812 FC aussi à Barrie, avant de s'en retirer pour revenir à la charge avec le Rovers FC cette année, une équipe dont il a finalement le plein contrôle.

C'est un ami à moi, qui est agent, qui me disait qu'un jour nous pourrions faire ça et le faire à notre manière. Et, quand je dis ''à notre manière'', c'est en se basant sur mon expérience en tant que joueur outre-mer , raconte-t-il.

Parce que la philosophie de de Guzmán repose majoritairement sur le partage de connaissances. Pour aider à former la prochaine génération de joueurs de soccer, mais aussi d'entraîneurs et de gérants, il estime que tout le monde doit profiter des leçons qu'il a tirées de sa carrière de 20 ans qui l'a vu jouer dans certains des plus grands championnats d'Europe, en France, en Allemagne, en Espagne et en Grèce.

En ce sens, il a aussi invité quatre membres actuels des équipes canadiennes séniores à rejoindre ses partenaires d'affaires et lui en tant que co-propriétaires du Rovers FC. C'est ainsi que Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Doneil Henry, de l'équipe masculine du Canada, et Janine Beckie, de l'équipe féminine, en sont venus à former le groupe de propriétaires le plus unique au pays.

C'est important de pouvoir compter sur leur expérience et de la ramener dans une équipe comme Barrie et dans les communautés qui en ont besoin afin de leur permettre, et à ces projets au niveau semi-professionnel, voire professionnel, de se développer et de parvenir à un club de soccer plus complet, plus équilibré , dit-il.

Je pense que si l'on veut devenir un véritable pays de soccer, on doit vraiment se développer et cibler les zones qui en ont le plus besoin. On pourrait parler de Saint-Jean dans l'est du pays, des Prairies également. Je pense que nous devons cibler ces régions.

Même quand on regarde le Québec et l'Ontario, il y a encore des zones qui ne sont pas exploitées. On a choisi Barrie pour ça, parce que c'est une région en pleine croissance [...] Il y a 10 000 enfants qui jouent au soccer ici et 70 clubs différents, mais c'est tout. Il n'y avait rien d'autre, pas de club semi-professionnel ou de club professionnel. C'est pour quoi j'ai pensé que c'était le secteur parfait à cibler pour appliquer notre plateforme , conclut-il.

Chargement de l’image Les équipes féminine et masculine sont considérées sur un pied d'égalité au sein de l'organisation du Rovers FC. Photo : Twitter/Simcoe County Rovers FC

Janine Beckie avoue qu'elle n'a pas mis de temps à accepter l'offre de Julian de Guzmán.

Ses projections, ce qu'il voulait faire de l'équipe, sa proposition dans l'ensemble, j'ai été grandement impressionnée par tout ce qu'il m'a présenté. Au bout du compte, on veut tous que le soccer continue à croître au pays alors pour moi, d'avoir une chance de faire partie d'un projet unique comme celui-là, je ne pouvais pas refuser , indique-t-elle en entrevue par visioconférence.

Le Simcoe County Rovers FC n'est qu'au premier stade d'un projet ambitieux. Les propriétaires ne s'en cachent pas : ils espèrent que leurs équipes masculine et féminine intègreront des ligues professionnelles d'ici quelques années, la Première ligue canadienne pour les hommes et cette ligue pour laquelle militent les joueurs de l'équipe nationale pour les femmes.

On veut battre le fer pendant qu'il est chaud, oui, c'est un peu la nature des affaires. Il faut un peu de chance et saisir les occasions qui se présentent à nous pour que tout réussisse et je pense que c'est ce qui se produit avec Rovers FC.

« Nous sommes les premiers dans notre genre à faire quelque chose d'aussi gros au Canada. Nos attentes sont très élevées et je pense que ça fait en sorte que la barre a été relevée pour tout le monde au pays. » — Une citation de Janine Beckie, attaquante de l'équipe canadienne et co-propriétaire du Rovers FC

Sans profiter d'installations dignes des grands clubs d'Europe, les joueurs et joueuses du Rovers FC sont tout de même conscients de la chance qu'ils ont puisqu'ils sont très bien pris en charge par la direction compte tenu du niveau auquel ils évoluent. Leurs déplacements sont couverts et ils peuvent recevoir massages et traitements, entre autres, ce qui n'est pas forcément la norme.

Cela faisait partie de l'idée de commencer au niveau le plus bas. On voulait jeter des bases solides en trouvant de bons partenaires commerciaux et en tissant des liens avec la communauté , dit Julian de Guzmán. Son équipe est d'ailleurs affiliée à plusieurs académies locales aussi.

C'est vraiment spécial de jouer pour une équipe comme ça qui a des plans de devenir professionnelle plus tard. J'en parlais avec mes coéquipières et elles disaient toutes exactement ça. Il y a beaucoup de vidéos, par exemple. C'est un environnement vraiment professionnel , explique l'attaquante Soumaya Bouak.

On n'a jamais vu ça ici. On n'a jamais vu ça dans la ligue. Justin [Earle] et moi, on a joué à de très hauts niveaux et le niveau de professionnalisme ici est très haut aussi alors c'est excitant , souligne pour sa part le défenseur Ilelabola Avolonto.

Chargement de l’image Le Rovers FC a déjà un groupe de supporteurs dévoué, les Barbarriens. Photo : Twitter/Simcoe County Rovers FC

La réponse de la communauté a jusqu'à présent été assez bonne pour des matchs de la League1 . Pour chaque partie locale, ce sont quelques centaines de spectateurs qui remplissent les gradins du terrain J.C. Massie, et ce, tant pour l'équipe féminine que masculine.

Brandon Crombie, du groupe de supporteurs officiel du Rovers FC, les Barbarriens, s'étonnait d'ailleurs de la taille de la foule lors de notre visite à Barrie pour l'ouverture de la saison locale de l'équipe il y a quelques semaines.

Vous le voyez vous-mêmes , disait-il en pointant vers la foule. On ne pensait pas qu'on verrait un jour des gradins pleins pour un match de soccer à Barrie, mais voilà! C'est incroyable!

Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce n'est que le début.

Sur le plan sportif, les équipes masculine et féminine du Rovers FC sont toutes deux quatrième au classement de leur ligue respective, à trois et quatre points de la tête. Remporter le championnat est leur objectif à tous les deux.