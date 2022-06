Débouté en Cour suprême, Larry Nassar ne sortira plus jamais de prison

Le tribunal a refusé de discuter du dossier. Les avocats de Nassar prétendaient qu'il avait été traité injustement en 2018 et qu'il méritait une audience puisqu'une juge l'avait qualifié de monstre qui allait dépérir en prison comme la sorcière dans Le magicien d'Oz.

J'ai signé votre arrêt de mort , avait affirmé la juge Rosemarie Aquilina en annonçant la sentence de 40 ans de Nassar.

La Cour suprême du Michigan a affirmé que l'appel de Nassar représentait une décision difficile et qu'elle avait des inquiétudes concernant le comportement de la juge. Elle a cependant ajouté que Rosemarie Aquilina, malgré ses propos provocateurs , a respecté l'accord négocié avec les avocats dans le dossier.

Nous avons refusé de dépenser des ressources judiciaires additionnelles et de continuer de placer les victimes dans une position délicate parce que les enjeux contestés ne représentaient rien de moins qu'un exercice académique , a écrit le tribunal dans un document de deux pages.

Plus de 150 victimes ont témoigné ou soumis des déclarations lors d'une audience extraordinaire de sept jours devant la juge Aquilina.

Larry Nassar a plaidé coupable d'avoir agressé sexuellement des gymnastes et d'autres athlètes avec ses mains en prétendant offrir des traitements pour les hanches et les jambes. Il a travaillé pendant des années à l'Université Michigan State et dans les installations de USA Gymnastics à Indianapolis, en plus d'accompagner des athlètes de pointe partout dans le monde.

Notre Constitution ne permet pas de peines cruelles ou inhabituelles, avait dit la juge. Après ce qu'il a fait à ces belles âmes, ces jeunes femmes durant leur enfance, j'aurais probablement permis à quelqu'un ou à plusieurs personnes de lui faire ce qu'il a fait aux autres.

Nassar a également reçu une autre peine de 40 ans dans un autre dossier indépendant dans un pays voisin.

Il est emprisonné pour des crimes de pornographie juvénile dans un dossier différent découlant de la même enquête. Ces peines signifient que l'homme de 58 ans passera le reste de ses jours derrière les barreaux.