Champions de la NBA, les Warriors retrouvent leur trône

Les Celtics ont pourtant commencé le sixième match en lion, prenant rapidement une avance de 12 points (14-2). Mais comme souvent dans ces séries, Boston a relâché l’accélérateur et a vu son adversaire revenir au pointage avant la fin du quart. Et avec une séquence de 11-0 dans les dernières minutes, dont un premier tir de 3 points réussi par Steph Curry après avoir été blanchi au dernier match, les Warriors ont conclu les 12 premières minutes en avance 27-22.

La séquence des Warriors s’est poursuivie au deuxième quart et Golden State a inscrit au final 21 points consécutifs avant que les Celtics ne parviennent à répliquer. La séquence de 21-0 est la plus longue dans une finale dans les 50 dernières années.

En avance 54-39 à la demie, les Warriors ont augmenté l’écart à 22 points au début du 3e quart et semblaient s’envoler vers le titre pendant que les Celtics continuaient d’accumuler les revirements.

Mais Boston s’est ressaisi à la fin du 3e quart avec une séquence de 16-4 pour ramener l’avance de Golden State à seulement 10 points avec un quart à jouer.

Au quatrième quart, les Celtics ont été capables de revenir à moins de 10 points d'écart à quelques reprises, mais chaque fois les Warriors ont réussi à juguler les tentatives de leurs adversaires de se rapprocher davantage.

Chargement de l’image Stephen Curry a célébré un panier de trois points au troisième quart en pointant ses doigts, en référence à une bague de championnat. Photo : Getty Images / Adam Glanzman

Steph Curry a conclu la rencontre avec 34 points et, après avoir raté tous ses tirs de 3 points au 5e match, il a réussi 6 de ses 11 tentatives de l'extérieur lors de ce duel.

Curry a de plus été sacré joueur le plus utile de la finale pour la première fois de sa carrière. Le trophée lui avait échappé lors de ses trois premiers championnats, allant à Andre Iguodala en 2015 et à Kevin Durant en 2017 et 2018. Il a maintenu une moyenne de 31,2 points par match en finale avec 6 rebonds et 5 passes décisives.

Le Canadien Andrew Wiggins s'est imposé pendant cette finale comme le second principal de Curry. Il a poursuivi ses excellentes performances avec 18 points, 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 vols lors du 6e match.

Du côté des Celtics, Jaylen Brown a été le meilleur marqueur lors de cette dernière rencontre avec 34 points, mais Jayson Tatum a connu sa part de difficultés en réussissant seulement 6 de ses 18 tirs pour 13 points.