Andre De Grasse remporte le 100 m à Oslo

Il a tout juste devancé le Britannique Reece Prescod (10,06). Le Sud-Africain Akani Simbine (10,09) a fini 3e.

C’est le meilleur chrono d’Andre De Grasse cette saison au 100 m. Et il l’a réalisé sous la pluie.

Le double médaillé de bronze aux Jeux dans cette épreuve n’a pas encore couru sous les 10 s en 2022. Il avait fini dernier (10,20) du 100 m de la Classique Prefontaine en mai.

Je sais que je retrouve ma vitesse. La différence, c’est le départ et les 30 premiers mètres, a commenté De Grasse. Je suis assez satisfait de ma première victoire de la saison. C’est mon meilleur temps cette saison, mais je sais que je dois encore travailler sur certaines choses.

En plus de la pluie, la course a été marquée par un faux départ. Les coureurs ont donc été plus prudents au départ pour éviter une disqualification.