Saison terminée pour Gabriela DeBues-Stafford

L’Ontarienne de 26 ans se dit en furie à quelques semaines des mondiaux d’athlétisme, du 15 au 25 juillet, à Eugene en Oregon.

Je suis fichtrement dévastée, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. Mon 1500 à la Classique Prefontaine, cette année, montre que nous étions prêts pour de grandes choses. J’étais très enthousiaste de découvrir ce que ça allait être, un podium, un sommet personnel, un record nord-américain. Passer de ma meilleure forme à vie à, maintenant, avoir peine à marcher, en l’espace d’une semaine, ça me fend le cœur.

Il s’agit d’une première blessure du genre pour DeBues-Stafford, 5e du 1500 m des JO de Tokyo en 2021.

Les blessures ne se produisent pas en une seule journée, a écrit la jeune athlète. Notre théorie la plus probable est qu’il s’agissait des conditions parfaites, partiellement mécaniques et reliées au stress et partiellement en raison de sous-alimentation, pas assez de sommeil et aussi de beaucoup de stress. Le stress crée de drôles de phénomènes dans le corps.

Détentrice de sept records canadiens, DeBues-Stafford avait fini 3e à la Classique Prefontaine en mai avant de se retirer de la compétition de Hengelo, aux Pays-Bas, et de celle de Rome.

Elle a récemment déménagé à Victoria pour s’entraîner. Elle disait vouloir s’éloigner du stress causé par la suspension pour dopage de sa partenaire d’entraînement à Portland Shelby Houlihan.

DeBues-Stafford s’entraînait avec le prestigieux club d’athlétisme Bowerman depuis deux ans en Oregon, mais elle s’est dite distraite par le fait que Houlihan demeure liée à ce club malgré une suspension de quatre ans imposée en juin 2021.