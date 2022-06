C’est ce qu’annoncent de nombreux journalistes spécialisés en Europe, dont Daniel Riolo, chez nos confrères de RMC.

La rumeur, qui n’a toujours pas été confirmée, a eu l’effet d’une bombe dans le monde du soccer et sur les réseaux sociaux.

L’idée de voir le champion du monde à la barre d’un club français serait un événement, je dirais même une affaire d’État.

Zidane a amorcé sa reconversion avec brio, en remportant pas moins de trois Ligues des champions d’affilée avec le Real Madrid (2016, 2017 et 2018).

Un exploit qui ne laisse pas insensible l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, qui rêverait de voir Zidane à la barre de son club. Mais ce rapprochement ne ferait pas que des heureux.

D’abord, le club parisien est peu apprécié du côté de l’Espagne après avoir empêché Kylian Mbappé de rejoindre leurs rangs cet été. Mais c’est surtout du côté des partisans de l’Olympique de Marseille que la réticence se fait le plus sentir.

En effet, au nom de la rivalité historique qui oppose les deux clubs depuis des décennies, les partisans marseillais se sont offusqués de cette nouvelle en suppliant le Ballon d’or de ne pas s’entendre avec le club ennemi.

Ayant vécu deux ans à Marseille, je peux vous dire que cette signature viendrait toucher le cœur de nombreux Marseillais qui voient en Zidane un symbole de la cité phocéenne.

Sa signature serait même synonyme de trahison pour les plus virulents, qui imaginent mal l’enfant du pays venir au Stade vélodrome vêtu du blason qu’ils adorent détester.

Et pourtant… À mes yeux, il n’y a aucune raison d’en vouloir à Zidane de signer un contrat avec le PSG.

Il n’a jamais porté les couleurs de l’OM en tant que joueur. De plus, il se présente en tant que jeune entraîneur souhaitant poursuivre sa carrière au plus haut niveau. Et les places sont très rares.

Je comprends l’esprit de rivalité que peuvent avoir les partisans. Je pense même qu’il est essentiel pour vivre pleinement la frénésie que peut nous offrir ce sport.

Cela dit, Zidane est une icône française. Il incarne la réussite, la France qui gagne.

Tous les amoureux de ce sport en France et dans le monde se reconnaissent en son talent et en sa magie qu’il nous offrait balle au pied.

Tous les Français ont encore en mémoire le Zidane Président inscrit sur l’Arc de Triomphe lorsque la France est devenue championne du monde en 1998.

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, en souhaitant, pour le rayonnement de la France, qu'il revienne, et qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable .

Les arrivées de Neymar et de Messi, en plus de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé il y a quelques jours, me font dire que le club parisien est capable des plus grandes folies aujourd’hui, qu’on pensait irréalisables hier.