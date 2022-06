L’ancien président de la fédération d’haltérophilie est suspendu à vie

Deux anciens dirigeants de la Fédération internationale d'haltérophilie (IWF), le Hongrois Tamas Ajan et le Roumain Nicu Vlad, ont été suspendus à vie en raison de leur rôle dans la dissimulation du dopage, a annoncé jeudi le Tribunal arbitral du sport.

Les cas d'Ajan, qui a présidé l'IWF pendant 20 ans avant d'être poussé à la démission en avril 2020, et de Vlad, ancien vice-président de l'organisation, avaient été soumis au TAS en décembre 2021 par l'Agence de contrôles internationale (ITA), après plus d'un an de tourmente pour l'haltérophilie mondiale.

La chambre antidopage de la juridiction les a exclus à vie, à compter de ce jeudi, pour leur implication dans la manipulation du processus de contrôle du dopage et leur complicité dans des violations des règles antidopage impliquant plusieurs haltérophiles sur une période de plusieurs années depuis 2012 , indique le TAS.

Étant donné la gravité des violations des réglementations antidopage et la durée pendant laquelle elles ont été commises, l'arbitre unique a estimé qu'une inadmissibilité à vie était la sanction appropriée , a expliqué la juridiction suprême du monde sportif, qui publiera ultérieurement les sentences détaillées.

Le Hongrois de 83 ans et le Roumain de 58 ans, ancien champion olympique aux JO de 1984 de Los Angeles, sont au coeur d'un vaste scandale de dopage et de corruption.

L'ITA, à laquelle l'IWF a délégué son programme antidopage, a ainsi été saisie de 146 cas suspects sur la période 2009-2019 , a-t-elle rappelé dans un communiqué distinct, avant de remonter au rôle de complicité et de falsification d'anciens dirigeants de l'instance mondiale comme de fédérations nationales.

Les charges exactes et les preuves , qui seront détaillées une fois les sentences du TAS publiées, incluent la dissimulation, le retard et l'obstruction dans la gestion des résultats de certains athlètes ayant violé les réglementations antidopage afin qu'ils puissent participer à des événements sportifs de haut niveau comme les Jeux olympiques, ainsi que la collusion pour éviter des amendes et des suspensions potentielles , a précisé l'ITA.

L'haltérophilie demeure sous étroite surveillance du Comité international olympique et son maintien au programme des JO de 2024 à Paris, comme la discipline représente plus du quart des cas de dopage de l'histoire olympique, n'est toujours pas garanti.