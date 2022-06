Nicolas Guy Turbide en or aux mondiaux, Aurélie Rivard au repos

Avec son temps de 1 min 17/100, Turbide a tout juste devancé le Néerlandais Thomas van Wanrooij (1:00,55). L’Ukrainien Oleksii Virchenko, en 1:00,95, a remporté le bronze.

Le nageur canadien a amélioré ses deux derniers résultats dans cette épreuve lors de grandes compétitions internationales. Turbide avait gagné l’argent aux Jeux paralympiques, l’été dernier, à Tokyo, ainsi qu’aux derniers mondiaux, en 2019, à Londres.

Nicolas Guy Turbide remporte l'or au 100 m dos (catégorie S13) aux mondiaux de paranatation. Photo : Getty Images / Octavio Passos

Aurélie Rivard toujours au repos

La nageuse québécoise Aurélie Rivard demeurait au repos, mercredi, quelques heures après son abandon en finale du 400 m style libre (S10).

Wayne Lomas, entraîneur national à Natation Canada, a indiqué que l’athlète, qui a dû être secourue aux abords de la piscine après l’épreuve, était toujours à l’hôtel sous la supervision du médecin de l’équipe canadienne.

Nous espérons tous qu’elle pourra revenir à la compétition cette semaine, a précisé M. Lomas dans une déclaration donnée à Radio-Canada Sports. Nous fournirons une mise à jour lorsque nous aurons pris une décision.