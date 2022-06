Finale de la Coupe Stanley : Brayden Point de retour au jeu

L'attaquant étoile n'a pas joué depuis le 14 mai. Il était tombé au combat lors du septième match de la série de premier tour contre les Maple Leafs de Toronto.

Pointer a l'air d'être prêt , a affirmé l'entraîneur-chef du Lightning, Jon Cooper, mercredi midi.

Point a récolté 28 buts et 30 aides en 66 rencontres au cours de la saison et a ajouté deux buts et deux aides en sept matchs des éliminatoires.

Jon Cooper a été moins précis au sujet du statut de l'attaquant Brandon Hagel. Il a simplement dit qu'il attendait des nouvelles . Hagel a amassé deux buts et trois aides en 17 parties depuis le début des séries.

Du côté de l'Avalanche, tout indique que les attaquants Nazem Kadri et Andrew Cogliano rateront le premier match de la finale. L'entraîneur-chef Jared Bednar a affirmé que leur état de santé était réévalué quotidiennement.

De plus, Bednar n'a pas voulu dévoiler l'identité de son gardien partant. Cependant, Darcy Kuemper a effectué la routine du partant à l'entraînement matinal.

Le Lightning vise un troisième championnat de suite de la Coupe Stanley et un quatrième triomphe dans son histoire. Pour sa part, l'Avalanche participe à la grande finale pour une première fois en 21 ans. Elle avait remporté les grands honneurs pour une deuxième fois dans son histoire en 2001.

