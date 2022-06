Tous les matchs de la MLS sur Apple TV

À compter de la saison 2023, tous les matchs de soccer de l'ensemble des équipes de la MLS seront diffusés sur l’application Apple TV.

La MLS avait demandé à ses équipes de ne pas signer d’entente de diffusion avec des partenaires au-delà de la campagne en cours.

Si pour l’instant la MLS demeure ouverte à conclure des ententes avec des chaînes de télévision traditionnelles, au pays, TVA Sports a confirmé qu’elle ne diffuserait plus de matchs à compter de la saison prochaine.

TVA Sports est heureuse d’avoir contribué à l’essor et au rayonnement du CF Montréal et de la MLS depuis six ans, a réagi la chaîne sur son site Internet. Nous sommes surpris et déçus de la décision. D’ici la fin de la saison, nous diffuserons 18 matchs restants du CF Montréal sur les ondes de TVA Sports.

La chaîne du groupe Quebecor était le diffuseur officiel du CF Montréal et de la MLS depuis six ans, et diffuseur local des matchs de l’équipe depuis son entrée dans le circuit Garber en 2012. TVA Sports et RDS se partageaient alors les matchs.

Selon plusieurs sources, l’entente rapporterait 250 millions de dollars annuellement à la ligue.

Si la somme se compare avec ce que paie ESPN aux États-Unis pour diffuser les matchs de la LNH, elle est bien loin des 10 milliards de dollars que paient conjointement Amazon Prime, CBS, ESPN, FOX et NBC pour la diffusion des matchs de la NFL.

Il s’agit du deuxième partenariat de diffusion sportive annoncé par le géant californien. Depuis avril, Apple TV+ diffuse un programme double de baseball majeur les vendredis soirs.

Tous les matchs de la MLS seront retransmis en anglais et en espagnol. Les matchs impliquant des équipes canadiennes seront aussi disponibles en français, selon le communiqué de la MLS.

La production des diffusions sera centralisée dans un seul lieu.