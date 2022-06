Le Rocket en séries : « On le voit qu’ils craquent sous la pression » - Tobie Bisson

On défend tellement bien que ça brise leur détermination. Ils ont de la misère à se voir compter. On le voit qu’ils craquent sous la pression , a laissé tomber l’arrière de Rosemère à savoir si Laval semblait remporter la guerre psychologique dans la finale de l’Est de la Ligue américaine.

Ç'a été dit tout bonnement, un peu comme Jeremy Roenick s’était demandé ouvertement dans les médias où était Patrick Roy dans le troisième match de la série Blackhawks-Avalanche en 1996, probablement en train de décrocher son support athlétique [jock, en anglais] du plafond du United Center , avait-il suggéré.

Roy de répondre alors qu’il ne pouvait entendre ce que Jeremy disait étant donné [qu’il] avait ses deux bagues de la Coupe Stanley coincées dans les oreilles .

Enrico Ciccone, alors membre des Hawks avant d’être député à l’Assemblée nationale, nous avait d’ailleurs déjà confié avoir chicané Roenick sur la question.

Il venait de nous coûter la Coupe Stanley , avait affirmé le grand défenseur lorsqu'on lui en avait parlé. L’Avalanche avait remporté les trois matchs suivants et la série…

Mais bon, on s’égare, assez d’histoire et l’on s’entend qu’il ne s’agit ici ni de la même envergure, ni du même enjeu.

L’on aurait quand même aimé rapporter les propos de Bisson aux Thunderbirds, mais il faut être fin limier pour trouver la moindre trace de disponibilité médiatique de l’adversaire par ici. Pas dans les us et coutumes dirait-on, même s’il y a de bons garçons chez les rivaux, à la Charlie Lindgren…et quelques moins sympathiques, sans nommer de noms.

Les vilains journalistes ne pourront donc monter en incendiaire épingle des propos que d’autres jugeraient anodins ce qui, convenons-en, est bien fait pour eux (les journalistes).

Bisson a toutefois semblé identifier un élément crucial. Les Thunderbirds ont appliqué beaucoup de pression pendant la première moitié de la rencontre et obtenaient beaucoup plus d'occasions de marquer de qualité que Laval dans le sixième match lundi soir.

Cayden Primeau est demeuré de glace devant son filet jusqu’à ce que la chance sourît à Danick Martel pour le premier but de la rencontre. Par la suite, Springfield a continué de tirer, mais sans grande conviction, comme s’ils y croyaient moins, le moral peut-être plombé par une autre soirée sans marquer en avantage numérique (0 en 4), portant le total à un hallucinant 0 en 29 depuis le début des séries, eux qui convertissaient 38 % de leurs occasions pendant les deux premiers tours éliminatoires.

Alors, guerre physique sur la glace, oui, guerre d’usure, sans aucun doute, et guerre psychologique alimentée par la confiance de Bisson, un discours en partie insufflé par le pilote lui-même.

« La pression est totalement de leur bord. » — Une citation de Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket de Laval

On embarque sur la glace, on s’amuse, on regarde de l’avant. On est contents de ce qu’on a accompli jusqu’à date et on va être prêts pour le match de demain. On va essayer de se rendre le plus loin possible. Sur la route comme ça, si on peut jouer un autre match comme hier où on est patients et on attend qu’ils fassent les erreurs, on va être contents , a résumé Houle.

Fatigue et expérience

À ne pas s’y méprendre, il y aura un peu de lourdeur dans les jambes des joueurs dans ce match ultime, un 7e en 11 jours. Mardi, Laval a opté pour le repos, évidemment.

Petite séance de soccer-volleyball dans les corridors de l’amphithéâtre, étirements, légère activation physique : il s’agissait essentiellement de se dégourdir les jambes.

Le Rocket sera privé de l’attaquant Jesse Ylönen, discret dans la série sauf pour une récolte de trois points dans le match no 2, blessé au haut du corps. Houle a d’ailleurs eu cette réflexion intéressante sur son remplaçant potentiel.

Souvent quand tu remplaces un joueur, c’est par le même genre de joueur. C’est sûrement ça qu’on va faire , a-t-il lancé.

Remplacer un ailier offensif par un autre ailier offensif, donc. Les choix ne sont pas légion et les soupçons tombent rapidement sur Joshua Roy, meilleur pointeur dans la LHJMQ cette saison, choix de 5e tour du CH en 2021, mais seulement âgé de 18 ans.

Chargement de l’image Joshua Roy Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Il y a de fortes probabilités que l’on voit encore une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs, ce qui compliquerait davantage la vie de Houle s’il souhaitait cacher le jeune Roy pendant la rencontre. Utiliser essentiellement 10 attaquants quand on admet que la fatigue a rattrapé l’équipe n’apparaît pas comme une stratégie idéale.

Il y a toutefois de l’expérience à revendre dans ce vestiaire. D’abord, l’équipe a survécu à un match ultime dans une série au meilleur des cinq duels contre le Crunch de Syracuse au premier tour.

Ensuite, parce que Cédric Paquette et Devante Smith-Pelly ont gagné la Coupe Stanley. Qu’ils se sont d’ailleurs affrontés dans un septième match remporté par les Capitals de Smith-Pelly en finale de l’Est en 2018.

Paquette en a disputé trois autres dans la LNH pour deux victoires face aux Red Wings et aux Rangers, en 2015, et une défaite en demi-finales contre les Penguins, en 2016. Le monsieur connaît le tabac.

Et il y a ces jeunes, comme Rafaël Harvey-Pinard, qui vont puiser dans leur expérience junior pour y trouver ces confrontations ultimes. Ou les vétérans de la Ligue américaine, peut-être résignés à ne jamais dépasser ce niveau de jeu, mais qui vivent de grands moments lors de ces combats. Jean-Sébastien Dea en est un exemple.

Mes dernières séries, c’était à Wolkes-Barre et, justement, on avait perdu au deuxième tour dans un septième match contre Hershey. Je suis capable de me rappeler du sentiment […] C’est sûr que ça ne te tente pas de le revivre. Tu veux sortir de l’autre côté, gagnant. On a tellement vécu d’émotions depuis le début des séries, chaque gars sait quoi faire dans des situations comme ça. Si jamais je peux apporter une petite parole ou un petit mot pour changer l’ambiance, je vais être là, mais on sait ce qu’on a à faire pour aller chercher la victoire , a dit le centre de 28 ans.

Et puis, il y a eu les politesses d’usage pour enterrer la hache de guerre que Bisson avait préalablement déterrée et semblait vouloir brandir sous le nez de ses adversaires.

On a encensé Cayden Primeau, exceptionnel dans ses 14 matchs éliminatoires avec sa fiche de 9-4-0, sa moyenne de 2,10 et son taux d'efficacité de ,937. On a rappelé que la meilleure équipe allait gagner et qu’il faudrait tout laisser sur la patinoire. Houle a spécifié à quel point il s’agissait là d’une occasion de croissance inestimable pour tous ses joueurs, jeunes ou moins jeunes.

Trêve de paroles, place au premier septième match du club-école du CH depuis la finale de l’Est en 2011, perdue par les Bulldogs de Hamilton.

Guy Boucher, qui dirigeait les Bulldogs l’année précédente et s’était aussi arrêté au septième match en demi-finales, a eu ses mots récemment dans nos pages pour souligner l’importance d’un match du genre.

Quand tu as ramassé ton argent pendant deux ans pour payer ta voiture, ce n’est pas la même affaire que quand tes parents te la payent. C’est ça, la Ligue américaine.

L'heure est venue de sortir le chéquier.