Cette ligue professionnelle de hockey à 3 contre 3 promet un spectacle

Un an plus tard que ce qui était prévu, pandémie oblige, 3ICE, la nouvelle ligue de hockey à trois contre trois, lancera finalement ses activités la fin de semaine du 18 juin à Las Vegas, avec une escale à Québec le 30 juillet.

Le nom l’indique, deux équipes s’affrontent à trois contre trois. Le jeu se déroule sur une patinoire aux dimensions de la LNH. Outre ces deux éléments familiers aux amateurs de hockey, tout le reste est différent.

D’abord, le calendrier est une suite de neuf événements hebdomadaires. Chaque samedi, les six équipes qui forment le nouveau circuit se rassemblent dans un aréna pour disputer un tournoi éliminatoire. Un match de 16 minutes, divisé en deux manches. L’équipe victorieuse passe au tour suivant jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une seule, ce qui représente un programme de six matchs de hockey pour les amateurs.

Quelques particularités supplémentaires? Pas de punition, mais plutôt un tir de pénalité automatique avec un joueur choisi à la discrétion de l'entraîneur. Dans le cas d’une égalité, les adversaires passent directement à la fusillade. Les gardiens peuvent toucher à la rondelle n’importe où sur la glace, et si elle revient dans le jeu après avoir touché le filet de sécurité, l'action se poursuit.

La genèse

L’idée a commencé à germer dans la tête d'E.J. Johnston, un ancien producteur télé de Los Angeles, lorsqu'il assistait à un camp des recrues que tenaient simultanément les Devils du New Jersey et les Penguins de Pittsburgh. Johnston avait l’habitude des installations des Penguins, puisqu’il est le fils d’Ed Johnston, ancien gardien de but étoile, qui a eu une carrière administrative de 23 ans à Pittsburgh, tant derrière le banc qu’au deuxième étage.

À la fin des séances du camp, les joueurs disputaient un match à trois contre trois. Il y avait quelques partisans dans l'aréna et ils étaient sur le bout de leur siège , explique Johnston.

« Les gars ne sont pas proches de faire la ligue et ils offrent tout un spectacle. » — Une citation de E.J. Johnston, idéateur et chef de la direction de 3ICE

Le plan d’affaires a pris un mois à écrire, quelques mois à valider à gauche et à droite, et encore quelques mois à financer. N’eût été la pandémie, le projet aurait pris trois ans à monter.

On a rencontré les diffuseurs et on a réglé ça sur une poignée de main dès la première rencontre, ce qui est rare en télévision , poursuit Johnston.

Qui sont les joueurs?

Il n'y a pas de joueurs particulièrement connus dans la cuvée inaugurale, si ce n'est de Ryan Malone, qui compte six saisons de plus de 20 buts dans la LNH, et qui n’est pas tout à fait le prototype du joueur que la ligue convoite.

Les qualités recherchées sont plutôt la rapidité, la créativité et un haut niveau d'habiletés. Il n'est pas nécessaire d’être costaud, qualité presque sine qua non pour avoir du succès au plus haut niveau à cinq contre cinq.

Selon Johnston, un tiers des joueurs auraient de l’expérience de la LNH, un autre tiers seraient des Nord-Américains qui ont roulé leur bosse en Europe et le dernier tiers seraient composé de jeunes qui sortent du junior ou des rangs universitaires.

Nous aimerions avoir plein de Connor Sheary , lance-t-il.

Samson Mahbod a davantage le profil recherché. Petit, avec une intelligence du jeu très élevé. Le hockeyeur montréalais n’a jamais été repêché dans la LNH, mais il a connu une brillante carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avant de s’expatrier un peu partout sur la planète. L’an dernier, il jouait en Slovaquie.

« Je suis très fébrile. Je voulais en faire partie. Je suis honoré d’inaugurer la première saison. » — Une citation de Samson Mahbod, joueur de 3ICE

Samson Mahbod a eu droit à un argumentaire de vente d’une heure par Zoom. Il s’est ensuite rendu à Las Vegas, où le camp de sélection avait lieu en avril dernier.

Tous les joueurs ont été impressionnés. La nourriture, les équipements, c’était super professionnel , raconte-t-il.

Au total, 60 joueurs ont tenté de gagner l’un des 42 postes dans l’une des six équipes de sept joueurs, excluant les gardiens. Les six entraîneurs vedettes, parce qu’ils en sont, sélectionnaient leurs joueurs à tour de rôle comme dans un repêchage. Mahbod a été choisi par Guy Carbonneau. Des six entraîneurs, seul John LeClair n’est pas un membre du Temple de la renommée, puisque Grant Fuhr, Joe Mullen, Larry Murphy et Bryan Trottier ont tous leur plaque à Toronto.

C’est certain que leur grande renommée est un élément, mais ils sont là pour faire un réel travail d’entraîneur et de directeur général. Ils ont repêché leurs joueurs, il y aura de réels nouveaux schémas à imaginer , précise E.J. Johnston.

Un point de départ

Une nouvelle aventure de hockey professionnel commence donc à Las Vegas ce week-end. Au fil des neuf semaines, des huit journées de matchs et de la grande finale, les joueurs se partageront 2,2 millions de dollars, dont la moitié distribuée pour la seule finale. Un joueur dont l’équipe irait jusqu’au bout pourrait empocher 160 000 $ pour un été de neuf jours de travail.

C’est presque autant de la minute qu’un joueur de la LNH , dit Jonhston avec ironie.

L'objectif cette année est d’offrir une grande expérience sur place à l’aréna, et de faire un magnifique produit télévisuel. Et ensuite, l'organisation voit grand : expansion en Europe, Coupe du monde.

« La passion qu’ils ont, l’argent qu’ils ont mis là-dedans. Plusieurs gars de la KHL m’ont appelé parce que ça les intéresse. » — Une citation de Samson Mahbod, joueur de 3ICE

Et même si 3ICE est une entreprise privée qui n’a pas de coup à jouer pour faire entrer son sport aux Jeux olympiques, ses dirigeants sont bien au fait du souhait du nouveau président de la Fédération internationale de hockey sur glace, Luc Tardif, de faire de cette idée une réalité.

À mon sens, le hockey s’adapte vraiment mieux que le basket à trois contre trois, parce que la taille du joueur a moins d’importance au hockey dans ce format , indique-t-il.

E.J. Johnston note également que la formule fonctionne déjà comme le montre la prolongation dans la LNH, et que la proposition de 3ICE sera encore plus emballante, puisque le jeu se poursuivra après un but. Là aussi, ce sera une percée en territoire nouveau.