Les Argonauts veulent s’imposer en faisant du neuf avec du vieux

One man's trash is another man's treasure, dit-on en anglais. Les vieilleries des uns peuvent faire le bonheur des autres, donc. Les Argonauts de Toronto espèrent que cela s'avérera cette saison alors qu'ils s'appuieront sur deux vedettes de la Ligue canadienne de football (LCF) récemment rejetées par leur équipe respective.

Le porteur de ballon Andrew Harris, 35 ans, que les Blue Bombers de Winnipeg craignaient trop lent, et le receveur Brandon Banks, 34 ans, que les Tiger-Cats de Hamilton ne voyaient plus comme le joueur par excellence de la LCF qu'il a été en 2019, ont tous les deux choisi de rejoindre l'équipe torontoise ce printemps afin de l'aider à retrouver les sommets qu'elle a déjà connus.

À l'aube du premier match de la saison régulière des Argos, ils se sont tous les deux dits d'attaque, prêts à montrer qu'ils en ont plus dans le réservoir que ce que disaient leurs anciennes équipes.

Je ne me sens pas vieux , a dit Harris en point de presse, mardi, à deux jours de son entrée en scène au BMO Field contre Montréal. En fait, si, dans le vestiaire, quand j'écoute des conversations que je ne comprends pas du tout sur la musique du moment. Mais sinon, je suis prêt à connaître une saison dominante!

Harris, déjà promis au Panthéon du football canadien, compte trois bagues de la Coupe Grey à son actif. Il a été le meneur de la LCF pour les verges au sol de 2017 à 2019, mais il a connu une baisse de régime l'an dernier, la faute à des blessures qui l'ont limité à sept matchs. Il s'est toutefois repris dans les éliminatoires, étant nommé Joueur par excellence de la 107e finale de la Coupe Grey, qu'il a remportée avec Winnipeg à Hamilton.

Je n'étais pas en santé l'an dernier comme je le suis en ce moment , a-t-il indiqué. Je me sens confiant. Je me sens fort maintenant. Je me sens prêt à être moi-même sur le terrain, à faire déplacer les chaîneurs, à plaquer et à servir d'option pour le quart-arrière par la voie des airs.

À ce titre, l'entraîneur-chef Ryan Dinwiddie ne se fait d'ailleurs pas d'inquiétudes. Il s'attend à une saison solide de son nouveau porteur de ballon, où il aura le ballon pour 90 % des jeux au sol .

Andrew a toujours été pour nous le pari le moins risqué. On l'a vu bien jouer l'an dernier. Ils (les Blue Bombers) ont gagné chaque match auquel il a pris part et [à 34 ans], il trainait encore Winnipeg sur ses épaules et on l'a compris , a-t-il dit.

En revanche, avec Speedy B (Brandon Banks), il y avait plus de doutes. Malheureusement, les blessures ont fait dérailler sa saison l'an dernier [...] Nous avons fait un saut de la foi (leap of faith) et il nous a déjà récompensés au camp d'entraînement.

Chargement de l’image Les Argonauts ont fait l'acquisition des joueurs étoiles Brandon Banks et Andrew Harris cet hiver. Photo : La Presse canadienne

En effet, Banks, qui peut être considéré comme « vieux » à 34 ans selon les standards du football professionnel, a paru trouver la fontaine de jouvence au cours de la saison morte étant donné l'impression qu'il a faite sur ses coéquipiers dernièrement.

Physiquement, je me sens mieux que lorsque j'étais le meilleur joueur de la ligue , a-t-il assuré, lui qui entamera en 2022 sa première saison avec les Argos, mais sa neuvième dans la LCF.

Je ne sais pas si je vieillis à l'envers ou pas, mais je me sens de retour, en santé et frais. Je suis prêt à leur montrer à tous ce que Speedy B peut encore faire.

À lire aussi : Une nouvelle entente de principe dans la LCF

Pour le joueur de ligne défensive Ja'Gared Davis, lui aussi un nouveau venu chez les Argonauts en provenance de Hamilton, Banks et Harris peuvent encore rendre de fiers services.

Comme vous pouvez le voir, (Tom) Brady joue encore, à près de 45 ans, et il est dans le top 2 à sa position alors l'âge n'est littéralement qu'un chiffre. Tout dépend de ta passion et ton dévouement envers le sport.

Et pour le principal intéressé, l'amour que vouent ses nouveaux coéquipiers au football a déjà suffi à le convaincre, avant même que la saison ne soit lancée pour les Torontois.

Le botteur Boris Bede admet qu'il a eu des doutes au départ quant à l'intégration de ces joueurs vedettes au sein de l'effectif torontois, mais lui aussi a rapidement été convaincu.

Je me suis demandé comment ces gars-là allaient arriver, comment ils allaient se fondre dans la culture qu'on a à Toronto et franchement, ils l'ont fait sans problème et ils font partie de l'équipe et on a vraiment hâte de les voir performer maintenant!

L'entraîneur-chef Ryan Dinwiddie a confirmé que McLeod Bethel-Thompson entamera sa deuxième saison aux commandes de l'attaque des Argonauts sous ses ordres. Chad Kelly le secondera.

Au chapitre des blessés, le centre Peter Nicastro et les receveurs Eric Rogers et Juwan Brescacin rateront assurément le début de la saison. Le demi défensif Chris Edwards ratera aussi les premiers matchs des siens en raison d'une suspension que lui a imposée la LCF pour son rôle dans une altercation avec un partisan à la suite de la finale de l’Est l'an dernier.

Les Argonauts accueilleront les Alouettes de Montréal jeudi à 19 h 30 au BMO Field de Toronto. L'équipe de la métropole québécoise s'est inclinée devant les Stampeders de Calgary 30-27 lors de son premier match de la saison jeudi dernier.