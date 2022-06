Les joueurs russes seront admis aux Internationaux de tennis des États-Unis

Associated Press

Les responsables des Internationaux des États-Unis permettront aux athlètes originaires de la Russie et du Bélarus de participer à leur tournoi plus tard cet été, malgré l'invasion en cours de l'Ukraine qui a d'ailleurs incité les responsables de Wimbledon à leur interdire l'accès à leur événement.

Dans une entrevue téléphonique accordée à l'Associated Press mardi, Lew Sherr, chef de la direction et directeur général de l'Association de tennis des États-Unis (USTA), a expliqué que le conseil d'administration de l'USTA a décidé d'accueillir les athlètes russes et bélarusses en raison de la préoccupation de tenir les athlètes individuels responsables des actions et des décisions de leurs gouvernements .

M. Sherr a précisé que les athlètes de la Russie et du Bélarus joueront à Flushing Meadows sous un drapeau neutre, une mesure qui a été utilisée dans divers tournois, dont les Internationaux de France, qui ont pris fin le 5 juin.

Depuis que la Russie a lancé ses attaques contre l'Ukraine en février, des athlètes russes ont été exclus de plusieurs compétitions sportives, dont l'étape finale des qualifications en vue de la Coupe du monde de soccer. Le Bélarus a aidé la Russie dans son invasion de l'Ukraine.

La Russie a aussi été exclue de la Coupe Billie-Jean-King et de la Coupe Davis, deux compétitions internationales de tennis par équipe. La Russie était championne en titre de ces deux tournois.

Les responsables de l'All England Club ont annoncé en avril que les athlètes russes et bélarusses ne participeront pas au tournoi, qui doit s'amorcer le 27 juin. C'est donc dire que le Russe Daniil Medvedev, numéro un mondial, sera absent.

Les Internationaux des États-Unis commenceront le 29 août à New York et Medvedev en est le champion en titre.