Les Warriors à une victoire d’un autre titre de la NBA

Les Warriors voient une bague au loin scintiller : portés par le duo formé d'Andrew Wiggins et de Klay Thompson au relais de Steph Curry en difficulté, ils ont remporté 104-94 contre les Celtics le cinquième match crucial de la finale de la NBA, lundi, à San Francisco. Ils mènent la série 3-2.

Voilà Golden State à une victoire d’un septième titre de champion qui serait le quatrième pour sa sixième finale en huit ans, après les sacres de 2015, de 2017 et de 2018. De quoi raviver une dynastie dorée qu’on pensait enterrée en 2019, après l’échec contre Toronto, lors d’une finale notamment marquée par les graves blessures de Kevin Durant et de Klay Thompson.

C’était d’ailleurs il y a trois ans jour pour jour que Thompson se déchirait les ligaments croisés du genou gauche. L’arrière, qui a en fait été éloigné des parquets pendant deux ans et demi après s’être aussi brisé le tendon d’Achille droit, a tout fait pour ne pas se laisser déborder par l’émotion.

Ses 21 points en attestent, avec 5 paniers derrière l’arc sur 11. Deux d’entre eux ont stoppé une grosse hémorragie californienne dans le troisième quart. Les Celtics renversaient alors la situation après avoir déploré 16 longueurs de retard dans le premier quart.

Et sa dernière banderille, à moins de deux minutes du terme, pour porter la marque à 102-86, a été létale.

Thompson a donc été de sang-froid quand Curry n’arrivait pas à réchauffer une soirée difficile, 72 heures après son récital du match no 4, fini avec 43 points. Lundi, il a été victime du traitement particulier de toute la défense adverse.

Au point que pour la première fois dans un match éliminatoire, le double joueur de l’année (2015 et 2016), qui avait réussi sept paniers de trois points vendredi, n’en a pas inscrit un seul en neuf tentatives. Curry ne s’en fera certainement pas trop, car cela n’a pas empêché son équipe de s’imposer et il a su rapporter 16 points et 8 passes de ses incursions dans la raquette.

Il fallait donc que s’élève un troisième homme pour guider les Warriors à la victoire : l’ailier canadien Andrew Wiggins, redoutable d’efficacité à mi-distance et dans l’attaque du cercle adverse (12 en 17), a été l’auteur de 26 points et de 13 rebonds.

« Mon état d’esprit était d’être entreprenant. J’essaie juste de faire ce qu’il faut pour gagner, que ce soit marquer, prendre des rebonds, défendre ou tout ce qu’on me demande de faire », a sobrement dit l’homme de l’ombre en pleine lumière.

Dans ce match où leur adresse extérieure a été en berne (9 en 40), les Warriors ont globalement dû leur salut à un effort de tout le monde, en rappelant que le slogan de leur premier titre il y a huit ans était la force du nombre .

Ainsi Gary Payton fils, qui avait le coude gauche fracturé il y a cinq semaines, a inscrit 15 points, et Jordan Poole en a ajouté 14, dont un tir au moment où la sirène a retenti en fin de troisième quart qui a replacé les siens en tête 75-74, le tout sous les yeux du rappeur Jay-Z, mais pas du patron de la ligue Adam Silver, soumis au protocole COVID.

Les Warriors venaient de subir le réveil (35-24) de Boston, dans leur période pourtant favorite. Dans le sillage de Jayson Tatum (27 points et 10 rebonds), longtemps irrésistible avant de baisser de régime au bout de 45 minutes sur le parquet, les Celtics, qui avaient amorcé la rencontre avec un 0 en 12 à longue distance, ont pris feu (9 en 10) entre la fin de la première période et le début de la deuxième.

Ils n’ont pu confirmer ce sursaut, malgré les efforts de Marcus Smart (20 points) et de Jaylen Brown (18 points), plombés par 18 pertes de ballon, leur péché guère mignon dans cette finale, qui ont offert 22 points à leurs adversaires.

Et voilà les Celtics, qui n’avaient encore pas perdu deux matchs consécutifs dans ces éliminatoires, dos au mur. En quête d’un 18e titre record, ils devront réagir jeudi dans leur TD Garden pour arracher un septième match décisif, prévu dimanche, de nouveau à San Francisco.